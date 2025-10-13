Sprawdź, które z nich jest najlepszym elektronicznym notatnikiem w 2025 roku i ciesz się jeszcze bardziej efektowną pracą lub nauką!

Na co zwracać uwagę, wybierając smart notatnik do pracy lub nauki?

Elektroniczne odpowiedniki papierowych notesów czy książek zyskały w ostatnich latach na popularności. Sprawdzony cyfrowy notatnik do pisania i czytania stanowi dziś nieocenione wsparcie w codziennej pracy lub nauce. Wybór odpowiedniego modelu do biura czy na studia może być jednak skomplikowany i czasochłonny – na rynku dostępnych jest tak wiele różnych modeli, że research może trwać tygodniami. Wybierając konkretne urządzenie, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim:

rodzaj wyświetlacza i wielkość ekranu;

funkcje tworzenia notatek;

pojemność urządzenia;

dostęp do chmury;

ochronę wzroku;

dodatkowe opcje takie jak konwertowanie pisma na tekst czy nagrywanie.

Notatnik elektroniczny – ranking

Jeśli stoisz właśnie przed wyborem idealnego cyfrowego notatnika, nasz ranking urządzeń powinien ułatwić Ci podjęcie decyzji. Uwzględniliśmy modele, które oferują użytkownikom bardzo zróżnicowane funkcje i odpowiadają różnym potrzebom.

XPPen Magic Note Pad

Poszukując w 2025 roku notatnika cyfrowego do czytania, warto wziąć pod uwagę propozycję marki XPPen – Magic Note Pad. Jednym z jego największych atutów jest wyświetlacz 3w1 X-Paper 10,95 cali, który skutecznie redukuje niechciane odblaski i odbicia – dzięki niemu każda napisana lub przeczytana litera wygląda niemal tak samo, jak na kartce papieru. Czytanie publikacji naukowych czy notatek z zajęć staje się jeszcze przyjemniejsze dzięki trzem trybom kolorów, jakie oferuje urządzenie:

Ink-Paper – czarno-biały wyświetlacz, który przypomina papier i gwarantuje doświadczenia niczym podczas czytania tradycyjnej książki;

Light Color – wyświetlacz o niskim nasyceniu kolorów, który łagodzi zmęczenie oczu;

Nature Color – żywe i delikatnie odwzorowane oryginalne kolory.

Jeśli zależy Ci na wygodnym i wydajnym robieniu notatek, również się nie zawiedziesz – pomoże Ci w tym aplikacja XPPen Notes. Przy jej użyciu nie tylko zanotujesz najważniejsze informacje z wykładów czy konferencji, ale również z łatwością dodasz adnotacje do dokumentów i stworzysz artystyczne grafiki. Nie bez znaczenia jest również funkcja konwertowania odręcznego pisma na tekst (w 50 językach) w różnych czcionkach. Co więcej, aplikacja umożliwia nagrywanie dźwięku (tzw. protokół spotkania) – dzięki temu zyskujesz pewność, że podczas zajęć czy biznesowego spotkania nie przeoczysz żadnej ważnej informacji. Po powrocie do domu możesz w każdej chwili wrócić do nagrania i uzupełnić swoje notatki o istotne brakujące zdania.

Co ważne, gdy skończysz je sporządzać, aplikacja automatycznie zapisze je na urządzeniu. Istnieje też możliwość przesłania gotowych zapisków na dysk Google Drive czy do OneDrive, aby uzyskać do nich dostęp np. na smartfonie. Na przyjemność podczas używania XPPen Magic Note wpływa dodatkowo rysik X3 Pro Pencil 2 z chipem X3 Pro oraz miękkim wkładem, oferujący 16384 poziomy nacisku, a tym samym – niezwykle wygodne i płynne pisanie.

A co jeśli notatnik ma Ci służyć głównie do czytania różnego rodzaju artykułów? Korzystając z XPPen Magic Note Pad, szybko zaimportujesz do aplikacji XPPen Notes dowolne dokumenty w formacie PDF – a po uruchomieniu trybu czytania możesz dodawać do nich komentarze, notatki, hiperłącza czy tłumaczenia. Wysoka częstotliwość odświeżania ekranu (90 Hz) sprawia, że przewijanie i korzystanie z urządzenia jest wyjątkowo płynne i komfortowe. Co więcej, natywny system Android pozwala nie tylko na obsługę trybu czytania, ale też na pobieranie różnego rodzaju edukacyjnych czy biurowych aplikacji, które ułatwiają codzienną pracę oraz naukę. Dużą zaletą urządzenia jest ponadto pojemna bateria, która umożliwia długie użytkowanie bez konieczności ładowania. Do końca roku XPPen Magic Note Pad możesz kupić z rabatem 10%. Skorzystaj z kodu rabatowego i oszczędzaj!

reMarkable 2

Nie tylko XPPen zaoferował użytkownikom ciekawy model do pracy i nauki – dobrym wyborem może się okazać również smart notatnik reMarkable 2. Jego ekran o przekątnej 10,3 cala świetnie sprawdza się podczas czytania e-booków czy publikacji w formie plików PDF. To doskonała alternatywa dla grubych notatników czy teczek wypełnionych po brzegi dokumentami – w tym jednym poręcznym urządzeniu zamkniesz wszystkie potrzebne notatki oraz pliki, a dzięki dyskowi w chmurze uzyskasz do nich wygodny dostęp także na telefonie (aplikacja The reMarkable Companion) czy komputerze (aplikacja reMarkable).

Korzystając z notatnika elektronicznego reMarkable 2, możesz też wygodnie tworzyć notatki oraz rysunki. Wyświetlacz eInk gwarantuje doświadczenie niczym podczas pisania po tradycyjnym papierze, a przy tym – skutecznie chroni wzrok i pozwala zapomnieć o refleksach światła. Na wygodę podczas notowania wpływa ponadto dołączony w zestawie rysik z 10 końcówkami. Urządzenie pozwala tworzyć notatki nie tylko na całkiem gładkich „kartkach”, ale i na tych w kratkę czy w linie – do dyspozycji użytkownika jest wiele szablonów, włącznie z listami „to do” czy planerami. Te ostatnie zdecydowanie ułatwią planowanie dnia i organizację pracy czy nauki.

Ogromnym atutem tego elektronicznego notatnika, podobnie jak w przypadku XPPen Magic Note, jest opcja konwersji ręcznego pisma (w 33 językach, w tym polskim) na tekst. Model reMarkable 2 daje ponadto możliwość wygodnego zaznaczania fragmentów – np. za pomocą funkcji zakreślacza – i notowania na marginesach w plikach PDF i książkach w formacie EPUB. Niestety, notatnik nie posiada podświetlenia ekranu, co w przypadku nocnej nauki lub pracy może stanowić już pewną przeszkodę.

Ten notatnik cyfrowy docenią wszyscy, którym zależy dodatkowo na łatwym transporcie – nie zajmuje on wiele miejsca, jednocześnie oferując powierzchnię do pisania większą od formatu A5. Należy on również do lekkich urządzeń, dzięki czemu można z powodzeniem spakować go nawet do mocno „wypchanej” torby lub plecaka.

Kindle Scribe

Urządzeń marki Amazon nie trzeba chyba nikomu przedstawiać – czytniki e-booków Kindle zawojowały świat już lata temu. Do codziennej pracy i nauki może nadać się więc model Kindle Scribe z 10,2-calowym wyświetlaczem likwidującym niechciane refleksy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jest to urządzenie przeznaczone głównie do czytania i gromadzenia wielu książek oraz publikacji – notowanie jest w tym przypadku raczej dodatkiem.

Kindle Scribe obsługuje wiele formatów – PDF, DOC, DOCX, MOBI, AZW, AZW3, TXT, HTML, PRC i EPUB – i to zdecydowanie jeden z jego największych plusów. Po otwarciu konkretnego e-booka użytkownik ma szerokie możliwości – zakreślanie fragmentów, dodawanie notatek i zakładek, wyszukiwanie konkretnych słów, tłumaczenie, a nawet szukanie wyrażeń w Wikipedii. Czytnik pozwala też na dostosowanie marginesów, interlinii i czcionek, a w przypadku dokumentów również zmianę orientacji ekranu czy kontrastu. Tworzenie notatek jest natomiast możliwe przy użyciu dedykowanej aplikacji i wyłącznie na dokumentach w formacie PDF przesłanych mailowo. Książki i notatki pobrane na urządzenie rozdzielone są na dwie zakładki – Notebooks oraz Library – które ułatwiają znalezienie konkretnego pliku. W celu przesłania plików na Kindle trzeba natomiast użyć specjalnej aplikacji Send-To-Kindle lub skorzystać z kabla USB i podpiąć go do komputera – chociaż możliwe jest również przesyłanie plików mailem. Na korzyść Kindle Scribe działa Bluetooth umożliwiający np. podłączenie bezprzewodowych słuchawek, które dodatkowo umilą naukę lub pracę.

Który smart-notatnik wybrać do pracy i nauki w 2025 roku?

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie, który ze smart notatników jest w tym roku najlepszym wyborem do pracy czy nauki. Wszystko zależy bowiem od indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań. Jeśli jednak zależy Ci na wygodnym tworzeniu efektywnych notatek i rysunków oraz dużej funkcjonalności, to XPPen Magic Note może się okazać wyborem numer 1. Oferuje on zdecydowanie najwięcej funkcji – nie tylko czytanie artykułów czy tworzenie ciekawych notatek i grafik, ale również przekształcanie ręcznego pisma na tekst oraz nagrywanie rozmów czy wykładów. Notatnik elektroniczny reMarkable 2 również zapewnia dużą funkcjonalność, jednak nie daje możliwości konwertowania dźwięku na tekst i nie posiada podświetlenia. Kindle Scribe okaże się natomiast dobrym wyborem dla osób, które głównie czytają liczne publikacje i nie mają potrzeby tworzenia rozbudowanych, kolorowych notatek (lub sporządzają je sporadycznie). Urządzenie gwarantuje dużą ilość miejsca na książki i artykuły – to jednak wciąż czytnik e-booków z funkcją notesu. Każdy z wymienionych modeli ma zatem swoje plusy i minusy – zanim wybierzesz konkretne urządzenie, zastanów się, do czego będzie Ci ono służyło w pracy lub podczas nauki, a decyzja stanie się znacznie łatwiejsza.