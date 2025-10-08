Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zaapelowała do MEN o pilne rozwiązanie problemu godzin ponadwymiarowych. Chodzi o sytuację nauczycieli, których klasa pojechała m.in. na wycieczkę szkolną, a nauczycielowi nie zostają przydzielone żadne zajęcia w tym dniu. Teraz te godziny są nieodpłatne.

Wszystko zmieniło się po znowelizowaniu Karty nauczyciela. "Pracownicy oświaty w skutek nowelizacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej" - alarmuje związek.

Godziny ponadwymiarowe. Są dwa wyjątki

Wiceszefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak przypomniała, że godziny ponadwymiarowe to "dodatkowe godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych wykraczające poza etatowe godziny przy tablicy".

Nowe przepisy przewidują dwa wyjątki. Wynagrodzenie będzie się należało, jeśli w tym samym dniu dyrektor zleci danemu nauczycielowi poprowadzenie zajęć opiekuńczych lub wychowawczych zgodnych z potrzebami, lub rozwijających zainteresowania uczniów albo zleci mu zastępstwo doraźne. Zapłatę otrzyma też nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kiedy nie pojawi się ono bez uprzedzenia.

Zwracamy uwagę, że są też inne przypadki indywidualnej pracy z dzieckiem np. zajęcia rewalidacyjne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, czy indywidualne zajęcia w szkołach artystycznych – powiedziała Urszula Woźniak w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Nauczyciel w gotowości do świadczenia pracy

Jak argumentują związkowcy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, gdy pozostaje w gotowości do świadczenia pracy, a przeszkoda leży po stronie pracodawcy, który odpowiada za organizację pracy szkoły w tym pracę nauczyciela. "Wycieczka, co do zasady, powinna być wpisana do planu pracy szkoły, a więc ryzyko organizacyjne obciąża pracodawcę, nie nauczyciela" - uważają związkowcy.

Przedstawiciele MEN po spotkaniu ze związkiem zapewnił, że 8 października opublikuje taki komunikat odnośnie rozliczania godzin ponadwymiarowych. ZNP chce przywrócenia zapisu z Karty Nauczyciela, który został usunięty w 1992 roku i mówił o tym, że nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, jeśli był w pracy, ale lekcje nie odbyły się nie z jego winy. Związek wnioskował o to już na etapie opiniowania projektu nowelizacji Karty w kwietniu tego roku.

ZNP wierzy, że sprawę uda się załatwić korzystnie dla nauczycieli.Złą pracę robią firmy szkolące, wynajmowane przez organy prowadzące, które w zły sposób interpretują przepisy. Będziemy to prostować - powiedział Urszula Woźniak po spotkaniu z kierownictwem MEN.