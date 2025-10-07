Przypomnijmy że 31 sierpnia 2025 roku stracił ważność przepis umożliwiający pracę w szkole nauczycielowi, a jednoczesne pobieranie świadczenia kompensacyjnego. Dopiero 30 września weszła w życie nowa ustawa, która przywraca ten przywilej. Będzie ona obowiązywać do 4 marca 2026 roku.

Dla kogo świadczenie kompensacyjne i pensja?

Na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa możliwe jest zatrudnienie nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne bez utraty tego świadczenia na stanowisku pomocy nauczyciela lub nauczyciela w oddziale przygotowawczym dla uczniów z Ukrainy.

Dotyczy to:

nauczyciela języka polskiego

nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę języka polskiego,

innego nauczyciela niż polonista, jeżeli w dniu nawiązania z nim stosunku pracy do szkoły uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny..

Dla kogo kompensówki?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. W maju 2025 r. pomostówki pobierało 39,9 tys. osób, a przeciętna ich wysokość wynosiła 5473,89 zł. W odróżnieniu od emerytur pomostowych kompensówki są świadczeniem wygasającym.

Na pieniądze te liczyć mogą nauczyciele, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a posiadają odpowiedni staż pracy. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom:

mającym 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej,

pracującym na co najmniej jedną drugą etatu.

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w:

szkołach,

przedszkolach,

placówkach kształcenia ustawicznego,

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

w specjalnych ośrodkach wychowawczych'

nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach

psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Więcej uprawnionych do kompensówek

Zgodnie ze znowelizowaną Karta nauczyciela grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

W maju 2025 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 10,8 tys. osób – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przeciętna wysokość kompensówki w maju wyniosła blisko 4,2 tys. zł.