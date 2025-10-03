Jak zauważa OPZZ, polska szkoła i sektor nauki od lat borykają się z poważnymi problemami kadrowymi i finansowymi. "Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi oraz środowisko akademickie pracują w trudnych warunkach i za niskie wynagrodzenia oraz towarzyszy im niepewność zawodowa, co skutkuje odpływem kadr oraz spadkiem jakości kształcenia i badań naukowych. Brak stabilnej polityki w obszarze edukacji nauki uderza w całe społeczeństwo, ograniczając szanse młodego pokolenia oraz rozwój innowacyjności w Polsce" - czytamy w petycji.

"Nie żądamy przywilejów. Żądamy uczciwości, odpowiedzialności i działań, które przywrócą równowagę społeczną i gospodarczą. Tymczasem zamiast dialogu społecznego - mamy milczenie. Zamiast reform - stagnację. Zamiast godnych warunków pracy - systemowe ignorowanie potrzeb pracowników, którzy codziennie budują wartość tego kraju" - podkreślono w petycji.

Postulaty OPZZ

OPZZ domaga się:

