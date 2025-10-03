W ramach programu w 750 zakwalifikowanych szkołach organizowane będą zajęcia z bezpieczeństwa w sieci i wychowania fizycznego dla uczniów z klas IV–VIII. Projekt jest otwarty dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce.

Jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i prawidłowych nawyków w obszarze online i offline - od higieny cyfrowej aż po regularną aktywność fizyczną. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona, o zakwalifikowaniu placówki będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Kto może prowadzić zajęcia z bezpieczeństwa w sieci?

Jak informują organizatorzy naboru, nauczycielem prowadzącym zajęcia z bezpieczeństwa w sieci może zostać nauczyciel dowolnego przedmiotu. Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć, wskazana przez szkołę osoba zostanie zaproszona do udziału w organizowanym przez NASK szkoleniu online. Zgłoszeni nauczyciele otrzymają wynagrodzenie – 160 złotych brutto za godzinę zajęć. Projekt trwa do 30 listopada 2025 r., a każdy nauczyciel poprowadzi od 2 do 4 godzin zajęć.

Cel projektu

Projekt Higiena cyfrowa promuje świadome, odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii. Jego główne założenia obejmują: