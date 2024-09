"Czterej pancerni i pies" to niezwykle popularny serial, nakręcony w latach 60. ubiegłego wieku. W główny rolach wystąpili najlepsi aktorzy tych czasów: Franciszek Pieczka, Janusz Gajos, Pola Raksa, Roman Wilhelmi, Wiesław Gołas, Witold Pyrkosz. Choć po upadku komunizmu filmowi zarzucano fałszowanie historii, nie zmienia to faktu, że wywarł ogromy wpływ na wyobraźnię milionów Polaków. Sprawdź, co pamiętasz z tej słynnej produkcji.

