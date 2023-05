Chęć zdawania języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało ponad 264 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, czyli blisko 97 proc. tegorocznych absolwentów. Wraz z nimi egzamin będą zdawać też abiturienci z wcześniejszych roczników.

Reklama

Inne języki obce

W piątek o godz. 14.00 rozpoczną się pisemne egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym: niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i z włoskiego.

Reklama

Wśród tegorocznych absolwentów chęć zdawania egzaminu z niemieckiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 5,4 tys. osób, z rosyjskiego – 2,2 tys., z hiszpańskiego – 379 osoby, z francuskiego – 232 osoby i z włoskiego – 96 osób.

Egzaminy obowiązkowe

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Reklama

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wyniki

Centralna Komisja Egzaminacyjna 7 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.