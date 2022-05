Podobnych do tych z ubiegłych lat, bez większych odstępstw. Nawet w szczycie pandemii wyniki były zbliżone. Bo matura na poziomie podstawowym sprawdza elementarne umiejętności nie z ostatnich dwóch lat, ale podsumowuje całe 12 lat edukacji. To sprawdzian systematyczności w nauce. Nie można przespać jakiegoś działu, a potem przejść do kolejnego bez konsekwencji. To nie jest przechodzenie z epoki do epoki, z jednego okresu w historii do kolejnego. Tutaj każdy brak, każda dziura mści się brutalnie.