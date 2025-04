Rok szkolny tegoroczni maturzyści: uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, zakończą tydzień przed egzaminami - 25 kwietnia. W tym dniu odbiorą świadectwa ukończenia szkoły.

Matury 2025 w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 5-24 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano na 5-22 maja, a ustnych od 9 do 24 maja.

Matura 2025 już za miesiąc. Nowe zasady, mniej materiału, ale czy będzie łatwiej?

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego.

Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo przystąpić do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego z tego języka.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy przedmiotów do wyboru zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Matura 2025. Zasady

Od 2022 r. absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia mogą nie przystąpić obowiązkowego egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Zgodnie z harmonogramem egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym przeprowadzony zostanie tradycyjnie w pierwszym dniu matur - 5 maja. Dzień później - 6 maja - przeprowadzony będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Egzaminy pisemne z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego), przeprowadzone zostaną 7 maja. Pełen harmonogram egzaminów pisemnych jest dostępny na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym - majowym, zaplanowana została na 3-17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 9-11 czerwca.

W tym roku matura zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, a nie jak w ostatnich kilku latach, według wymagań egzaminacyjnych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Od 1 września 2024 r. w szkołach realizowana jest odchudzona podstawa programowa kształcenia ogólnego (treści nauczania 18 przedmiotów uszczuplono o około 20 proc.), stąd w grudniu ub.r. Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła testy próbne. Udział w nich szkół i uczniów był dobrowolny.

Jak podkreślał wówczas dyrektor CKE Robert Zakrzewski egzaminy próbne służą głównie celom informacyjnym - umożliwiają uczniom pracę z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie oraz diagnostycznym - umożliwiają zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.

Zaznaczył też, że zadania w arkuszach na próbnych egzaminach obejmują całość wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej, dlatego uczniowie niektórych zadań mogą nie być w stanie w grudniu rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji.

Start matur za 30 dni! CKE nie ma złudzeń: "te zadania są najtrudniejsze"

W opublikowanej pod koniec marca diagnozie przygotowania uczniów liceów i techników do egzaminu maturalnego opracowanej przez CKE na podstawie egzaminów próbnych wskazano m.in. z czym uczniowie w grudniu mieli problemy oraz z jakimi zadaniami radzą sobie dość dobrze.

Jeśli chodzi o egzamin próbny z języka polskiego z diagnozy wynika, że trudne, bądź bardzo trudne dla przyszłych maturzystów okazały się zadania sprawdzające: tworzenie notatki syntetyzującej, rozpoznawanie związku problematyki utworu z programem epoki literackiej, konieczność podania przykładów z utworów literackich wspierających wyjaśnienie danego zagadnienia, przetwarzanie i porównywanie informacji zawartych we fragmentach różnych utworów, tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania) w zakresie kompetencji literackich i kulturowych oraz różnorodności i poprawności środków językowych.

Jeśli chodzi o zadania z matematyki, to trudne bądź bardzo trudne dla przyszłych maturzystów okazały się zadania: dotyczące geometrii, wymagające przeprowadzenia kilkuetapowego rozumowania oraz z kontekstem praktycznym, a jeśli zaś chodzi o zadania z języka angielskiego (najczęściej wybieranego przez maturzystów języka obcego) dość trudne dla przyszłych maturzystów okazały się te, które sprawdzały znajdowanie w wypowiedzi pisemnej lub ustnej określonych informacji i przetwarzanie wypowiedzi oraz sprawdzające znajomość środków językowych.

Matura 2025. Kiedy wyniki?

Wyniki tegorocznych matur CKE ma opublikować 8 lipca. W tym samym dniu maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki, otrzymają też świadectwa maturalne.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia: 19 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 20 sierpnia - ustne.

Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września.