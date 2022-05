To pierwszy egzamin w postpandemicznej rzeczywistości, dodatkowo naznaczony wydarzeniami za wschodnią granicą. Dzieci mają braki, nie wszystkie się z nimi uporały. To skutkuje obawami o wynik. Do tego stopnia, że część uczniów rezygnuje. W mojej szkole są trzy klasy maturalne po 15 uczniów. 10 osób nie podchodzi do egzaminu - mówi Jolanta Basaj, dyrektor radomskiego technikum.