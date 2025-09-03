- Średnie wynagrodzenie nauczyciela według stopnia zawodowego w 2025 roku
- Ile wynosi podwyżka w związku z awansem zawodowym nauczyciela?
- Co obejmuje podwyżka w związku z awansem zawodowym nauczyciela?
- Podwyżka w związku z awansem zawodowym nauczyciela tylko dwa razy w roku
- Co trzeba zrobić, żeby otrzymać podwyżkę w związku z awansem zawodowym?
- Co w przypadku niedostarczenia aktu nadania w odpowiednim terminie?
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Od marca 2025 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wynoszą odpowiednio:
|Poziom wykształcenia
|Nauczyciel początkujący, kontraktowy
|Nauczyciel mianowany
|Nauczyciel dyplomowany
|Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym
|5153 zł
|5310 zł
|6211 zł
|Tytuł zawodowy:• magistra bez przygotowania pedagogicznego,• tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym• tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego,• dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych,• pozostałe wykształcenie
|5027 zł
|5156 zł
|5405 zł
Średnie wynagrodzenie nauczyciela według stopnia zawodowego w 2025 roku
Co roku w ustawie budżetowej określana jest kwota bazowa, na podstawie której wylicza się średnie wynagrodzenia nauczycieli. W 2025 roku wynosi ona 5434,82 zł. Kwota ta stanowi punkt odniesienia do ustalenia zarobków na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zgodnie z Kartą Nauczyciela średnie wynagrodzenie wynosi odpowiednio:
- dla nauczyciela początkującego – 120% kwoty bazowej,
- dla nauczyciela mianowanego – 144% kwoty bazowej,
- dla nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej.
Oznacza to, że w 2025 roku średnie wynagrodzenie wynosi:
- dla nauczyciela początkującego – 6 521,78 zł,
- dla nauczyciela mianowanego – 7 826,14 zł,
- dla nauczyciela dyplomowanego – 10 000,06 zł.
Ile wynosi podwyżka w związku z awansem zawodowym nauczyciela?
Bazując na średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2025 roku, można szacować, że średnia podwyżka w związku z awansem zawodowym nauczyciela wynosi:
- dla nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela mianowanego – 1304,36 zł,
- dla nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego – 2173,92 zł.
Co obejmuje podwyżka w związku z awansem zawodowym nauczyciela?
Podwyżki w związku z awansem zawodowym nauczycieli obejmują nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także jego wszelkie pochodne, takie jak:
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za warunki pracy,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek funkcyjny,
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,
- dodatek wiejski.
Podwyżka w związku z awansem zawodowym nauczyciela tylko dwa razy w roku
Nauczyciel, który awansuje na wyższy stopień zawodowy, otrzymuje podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Zasady i terminy jej przyznawania określa art. 39 ust. 1–1a Karty Nauczyciela. Zgodnie z przepisami, podwyżka związana z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego może być przyznana wyłącznie dwa razy w roku:
- 1 września – w przypadku nauczycieli, którzy złożyli wniosek o podjęcie postępowania w terminie do 30 czerwca oraz uzyskali akt nadania do 31 sierpnia;
- 1 stycznia – w przypadku nauczycieli, którzy złożyli wniosek o podjęcie postępowania w terminie do 31 października oraz uzyskali akt nadania do 31 grudnia.
Co ważne, podwyżka musi być wykonana w ustawowym terminie. Za jego niedotrzymanie pracodawcy grozi kara grzywny.
Co trzeba zrobić, żeby otrzymać podwyżkę w związku z awansem zawodowym?
Nauczyciel uzyskuje wyższy stopień awansu zawodowego w momencie wydania aktu nadania, czyli decyzji administracyjnej właściwego organu. To właśnie ten akt jest warunkiem koniecznym do zmiany statusu zawodowego. Samo zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją czy uzyskaniu akceptacji nie jest wystarczające, ponieważ stanowi jedynie jeden z etapów procedury.
Co w przypadku niedostarczenia aktu nadania w odpowiednim terminie?
Jeśli z jakiegoś powodu nauczyciel nie dostarczył aktu nadania do 1 września 2025 roku, wyższe wynagrodzenie i tak przysługuje mu od tej daty. Powinien on otrzymać wyższe wynagrodzenie 1 października 2025, a oprócz tego – wyrównanie za wrzesień. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku nauczycieli, którzy uzyskają akt nadania do 31 grudnia 2025 roku. Jeśli nie złożą go przed wypłatami wynagrodzeń za styczeń, wyższa kwota powinna wpłynąć na ich konto 1 lutego wraz z wyrównaniem za styczeń.
