Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Od marca 2025 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli wynoszą odpowiednio:

Poziom wykształcenia Nauczyciel początkujący, kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 5153 zł 5310 zł 6211 zł Tytuł zawodowy:• magistra bez przygotowania pedagogicznego,• tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym• tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego,• dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych,• pozostałe wykształcenie 5027 zł 5156 zł 5405 zł

Średnie wynagrodzenie nauczyciela według stopnia zawodowego w 2025 roku

Co roku w ustawie budżetowej określana jest kwota bazowa, na podstawie której wylicza się średnie wynagrodzenia nauczycieli. W 2025 roku wynosi ona 5434,82 zł. Kwota ta stanowi punkt odniesienia do ustalenia zarobków na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zgodnie z Kartą Nauczyciela średnie wynagrodzenie wynosi odpowiednio:

dla nauczyciela początkującego – 120% kwoty bazowej,

dla nauczyciela mianowanego – 144% kwoty bazowej,

dla nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej.

Oznacza to, że w 2025 roku średnie wynagrodzenie wynosi:

dla nauczyciela początkującego – 6 521,78 zł,

dla nauczyciela mianowanego – 7 826,14 zł,

dla nauczyciela dyplomowanego – 10 000,06 zł.

Ile wynosi podwyżka w związku z awansem zawodowym nauczyciela?

Bazując na średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2025 roku, można szacować, że średnia podwyżka w związku z awansem zawodowym nauczyciela wynosi:

dla nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela mianowanego – 1304,36 zł,

dla nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego – 2173,92 zł.

Co obejmuje podwyżka w związku z awansem zawodowym nauczyciela?

Podwyżki w związku z awansem zawodowym nauczycieli obejmują nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także jego wszelkie pochodne, takie jak:

dodatek za wysługę lat,

dodatek za warunki pracy,

dodatek motywacyjny,

dodatek funkcyjny,

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,

dodatek wiejski.

Podwyżka w związku z awansem zawodowym nauczyciela tylko dwa razy w roku

Nauczyciel, który awansuje na wyższy stopień zawodowy, otrzymuje podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Zasady i terminy jej przyznawania określa art. 39 ust. 1–1a Karty Nauczyciela. Zgodnie z przepisami, podwyżka związana z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego może być przyznana wyłącznie dwa razy w roku:

1 września – w przypadku nauczycieli, którzy złożyli wniosek o podjęcie postępowania w terminie do 30 czerwca oraz uzyskali akt nadania do 31 sierpnia;

– w przypadku nauczycieli, którzy złożyli wniosek o podjęcie postępowania w terminie do 30 czerwca oraz uzyskali akt nadania do 31 sierpnia; 1 stycznia – w przypadku nauczycieli, którzy złożyli wniosek o podjęcie postępowania w terminie do 31 października oraz uzyskali akt nadania do 31 grudnia.

Co ważne, podwyżka musi być wykonana w ustawowym terminie. Za jego niedotrzymanie pracodawcy grozi kara grzywny.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać podwyżkę w związku z awansem zawodowym?

Nauczyciel uzyskuje wyższy stopień awansu zawodowego w momencie wydania aktu nadania, czyli decyzji administracyjnej właściwego organu. To właśnie ten akt jest warunkiem koniecznym do zmiany statusu zawodowego. Samo zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją czy uzyskaniu akceptacji nie jest wystarczające, ponieważ stanowi jedynie jeden z etapów procedury.

Co w przypadku niedostarczenia aktu nadania w odpowiednim terminie?

Jeśli z jakiegoś powodu nauczyciel nie dostarczył aktu nadania do 1 września 2025 roku, wyższe wynagrodzenie i tak przysługuje mu od tej daty. Powinien on otrzymać wyższe wynagrodzenie 1 października 2025, a oprócz tego – wyrównanie za wrzesień. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku nauczycieli, którzy uzyskają akt nadania do 31 grudnia 2025 roku. Jeśli nie złożą go przed wypłatami wynagrodzeń za styczeń, wyższa kwota powinna wpłynąć na ich konto 1 lutego wraz z wyrównaniem za styczeń.