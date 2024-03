Min. edukacji Barbara Nowacka zwróci się do Komisji Europejskiej o zmian w KPO, które pozwolą, by bony na laptopy (2500 zł) trafiły także do nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych.

Bon 2500 zł dla wszystkich nauczycieli

Program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele otrzymują bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów, ruszył w październiku 2023 r. Zgodnie z rozporządzeniem ministra cyfryzacji bon otrzymują nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII.

Nie mają więc prawa do bonu 2500 zł nauczyciele wczesnoszkolni i przedszkolni.

MEN zamierza to zmienić po uzyskaniu zgody przez KE. Jeżeli się to uda, to kolejne grupy nauczycieli otrzymają bon 2500 zł. MEN zabiega o pieniądze na rozszerzenie programu „laptopy dla nauczycieli” w Krajowym Planie Odbudowy. „Czekamy na decyzję Komisji, czy spojrzy na proponowane przez nas zmiany. Dla nas to jest priorytet, żeby nauczyciele byli traktowani równo” - oznajmiła.

Bon 2500 zł dla nauczyciela - od kiedy?

Dopiero w nowym roku szkolnym. „Zrobimy wszystko, żeby było jak najszybciej. Jeśli będzie zgoda Komisji, to myślę, że od 1 września będzie możliwość uruchamiania programu” - powiedziała min. edukacji B. Nowacka.

Szczegóły propozycji B. Nowackiej omawia Infor.pl w poniższym artykule:

