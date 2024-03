Długo wyczekiwane podwyżki wpływają na konta pedagogów. I mimo że, jak zgodnie twierdzą, jest to najwyższa podwyżka od lat, wielu nauczycieli nie ukrywa, że to wciąż nie to, o co im chodziło. "Podwyżka fajna, ale problem polega na tym, że tylko odbiliśmy się od dna..." - pisze na jednej z grup na social mediach nauczycielka.