Wybór typu studiów jest ważnym czynnikiem, który pomoże lub wręcz przeciwnie – przeszkodzi w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego, a w konsekwencji zawodowego. Jak podjąć właściwą decyzję? Wpływają na nią preferencje osobiste, możliwości, rodzaj studiów czy lokalizacja uczelni.

Tradycyjne studia stacjonarne, na terenie uczelni, są podobne w schemacie do szkoły średniej. Trzeba uwzględniać obowiązek osobistego pojawiania się na zajęciach.

Studia online zdobywają coraz większą popularność, pozwalając na elastyczność. Przed ich rozpoczęciem warto sprawdzić, czy posiada się odpowiednią infrastrukturę techniczną, w tym dostęp do internetu, oraz – samodyscyplinę niezbędną przy nauce zdalnej. Jak pokazała pandemia koronawirusa, proces edukacji online może przebiegać efektywnie, może też sprawiać kłopoty.

Studia hybrydowe łączą elementy studiów stacjonarnych i online, pozwalając na elastyczność i bezpośredni kontakt z wykładowcami czy innymi studentami. Kluczowe może okazać się dobre planowanie – ten tryb łączy zalety, a także wyzwania związane z różnymi formami nauki.

Anna, studentka medycyny, wybrała studia online ze względu na to, że mieszkała w odległym regionie – najbliższa uczelnia medyczna była oddalona o kilkaset kilometrów. Dzięki temu mogła kontynuować edukację bez konieczności przeprowadzki. Organizowała sobie życie tak, by codziennie mieć stałe godziny nauki, korzystając z lekcji na żywo i materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie e-learningowej uczelni. Kontakt z kolegami i wykładowcami utrzymywała zdalnie, praktyczne umiejętności rozwijała w lokalnym szpitalu.

Planowanie i organizacja są kluczowe niezależnie od wybranego trybu nauki. Przydatne może być stworzenie harmonogramu uwzględniającego plan zajęć nauki oraz inne czynności. Pomoże to uniknąć konfliktów między obowiązkami a pasjami oraz zapewni regularność nauki. Wraca tu również kwestia samodyscypliny – nawet najlepiej przygotowany plan nie pomoże, jeśli nie będzie przestrzegany.

Nie wszystko można też studiować w każdej formie. Dyscyplina naukowa ma znaczenie. Przykładowo archeologia morska, która zajmuje się badaniem zatopionych wraków i historią morską, oznacza pracę na wykopaliskach i pod wodą, współpracę zespołową, uczestnictwo w praktykach oraz korzystanie ze specjalistycznego sprzętu. Wymaga to bezpośredniego kontaktu i praktycznych doświadczeń, które trudno zdobyć online. Studenci archeologii morskiej muszą rozwijać umiejętności w terenie.

Nic nie zastąpi też wizyt w laboratoriach, w przypadku niektórych studiów. Łatwiej może być studiować zdalnie nauki społeczne czy te związane z biznesem.

Wreszcie nie bez znaczenia są finanse. Studia stacjonarne w praktyce oznaczają dodatkowe wydatki, takie jak opłaty za mieszkanie, wyżywienie i dojazdy. Studia zaoczne lub online mogą okazać się tańszą opcją.

Ostateczny wybór formy studiowania powinien być dobrze przemyślany i dostosowany do indywidualnych potrzeb, celów i możliwości. Ważne jest również, aby brać pod uwagę ewentualne zmiany w życiu, które mogą wpłynąć na zdolność do kontynuowania studiów w wybranej formie. Warto też pamiętać, że studia to nie tylko zdobywanie wiedzy, lecz także czas rozwijania umiejętności miękkich.