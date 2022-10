Studiowanie to nie tylko chodzenie na zajęcia, ale też korzystanie z tego, co oferuje uczelnia - wyjazdów zagranicznych w ramach Erasmusa, kół naukowych, ciekawych projektów odbywających się na wydziałach. Przede wszystkim źródłem zdobywania doświadczeń zawodowych jest Biuro Karier, oferujące dodatkowe praktyki i staże oraz pracę w pełnym oraz niepełnym wymiarze czasu, w formie hybrydowej lub zdalnej i stacjonarnej.

Na pewno atutem jest zdobywanie dodatkowego doświadczenia. Mamy organizacje pozarządowe, często związane z naszymi zainteresowaniami - ktoś może biegać i pomagać przy maratonach, działać na rzecz ekologii albo środowiska lokalnego. Nabywamy doświadczenia, bo będąc organizatorem choćby takich działań, jak biegi, konferencje, wydarzenia lokalne, uzyskujemy konkretne kompetencje, przydatne w firmach. Mamy też inkubatory przedsiębiorczości, dające możliwość przetestowania samego siebie w roli przedsiębiorcy. Dla tych, którzy potrzebują platformy do rozwoju, motywacji, uczelnia może być taką przestrzenią. Na uczelni organizujemy noce naukowców, festiwale nauki i sztuki oraz projekty międzyuczelniane. Można tam nabrać doświadczenia i jest to na pewno dodatkowym atutem w rekrutacjach, docenianym przez pracodawców.

Tak, to umiejętności, które są jak polisa ubezpieczeniowa naszego życia i warto w nie inwestować. W mojej opinii można podzielić je na trzy grupy. Pierwsze to umiejętności językowe, komunikatywna znajomość języka czy też dodatkowy obszar słownictwa otwiera nam niesamowite przestrzenie na rynku pracy. Druga grupa to technologie, umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i orientowania się w kwestiach technologicznych, nawet użytkowych. Na przykład instalacja programów, użycie aplikacji mobilnych, wyszukiwanie informacji, analiza danych. W połączeniu z językiem obcym czynią dla nas rynek pracy globalnym. Trzecia grupa to umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, współpraca w grupie. Wszystko co związane z komunikacją jest poszukiwane szczególnie teraz, kiedy wiele prac wykonujemy w strukturze rozproszonej, gdzie nie zawsze widzimy się twarzą w twarz, a musimy ze sobą współpracować i często komunikować się na odległość. Ponadto warto również pracować nad zbieraniem informacji o samym sobie, samopoznaniu - to ważny element naszego rozwoju.