Akademia Leona Koźmińskiego była pierwszą uczelnią w Polsce , w której na poziomie strategicznym zaimplementowano cele zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy związane ze zmniejszaniem śladu węglowego wdrażamy od 2015 r. Posiadamy inteligentny system zarządzania oświetleniem i wewnętrzną cyrkulacją powietrza. Dokonaliśmy termomodernizacji budynków oraz instalacji baterii fotowoltaicznych i stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Wspólnie ze studentami wdrożyliśmy projekty dotyczące ograniczenia zużycia papieru, nieużywania butelek plastikowych czy założenia pasieki miejskiej na dachu budynku uczelni. ALK to także uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Stosujemy język równościowy i kierujemy się zasadami inkluzywności, wdrożyliśmy również Gender Equality Plan. Jako międzynarodowa szkoła biznesu tworzymy otwarte i tolerancyjne środowisko równych szans. Te naturalnie wprowadzane reguły przyczyniły się do umieszczenia ALK już trzeci rok z rzędu - jako jedynej uczelni z Polski - w międzynarodowym ratingu Uczelni Pozytywnego Wpływu (ang. Positive Impact Rating).