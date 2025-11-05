Nowy program MEN: kulturalne wyjścia dla uczniów

Program „Wyjście z klasą” przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ma umożliwić uczniom uczestnictwo w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach czy zajęciach w instytucjach naukowych i centrach edukacyjnych. Wsparcie finansowe dla tych działań ma być przekazywane samorządom w formie dotacji celowej.

O udział w programie będą mogły wnioskować gminy – za pośrednictwem powiatów, co od początku budziło zastrzeżenia strony samorządowej.

Powiaty: brak konsultacji i ryzyko nieprawidłowości

Związek Powiatów Polskich sprzeciwia się przyjętemu przez MEN modelowi realizacji programu. Jak wskazują samorządowcy, ministerstwo nie przeprowadziło żadnych konsultacji z organizacjami reprezentującymi powiaty.

ZPP argumentuje, że przyjęte rozwiązania niosą duże ryzyko nieporozumień i nieprawidłowości, szczególnie w zakresie współpracy z gminami oraz rozliczania środków finansowych.

Resort edukacji odpiera zarzuty, podkreślając, że uczniowie szkół gminnych są również mieszkańcami powiatów, a więc powiaty mogą realizować zadanie zlecone ze środków MEN – przypominał wiceminister Henryk Kiepura.

ZPP: tylko uczniowie szkół powiatowych

W odpowiedzi na stanowisko resortu, ZPP wysłał do starostów rekomendacje dotyczące realizacji programu.

„Związek Powiatów Polskich rekomenduje powiatom składanie wniosków obejmujących wyłącznie uczniów szkół powiatowych” – napisano w piśmie.

Prezes zarządu ZPP Andrzej Płonka zaznacza, że włączenie szkół gminnych do programu wymagałoby dodatkowych porozumień dotyczących m.in. wymiany danych uczniów i ich opiekunów, organizacji współpracy czy kontroli realizacji przedsięwzięcia.

Według ZPP, niski poziom finansowania administracyjnego programu nie pokrywa kosztów jego obsługi po stronie powiatów, zwłaszcza jeśli miałyby one obejmować również szkoły prowadzone przez gminy.

„Ryzyka dominują nad korzyściami”

Związek Powiatów Polskich wprost ocenia, że w obecnym kształcie program MEN jest dla samorządów zbyt obciążający.

„Program „Wyjście z klasą” w przypadku umożliwiania udziału w nim również uczniów ze szkół prowadzonych przez inne podmioty pozostaje – z perspektywy samorządów powiatowych – przedsięwzięciem, w którym ryzyka dominują nad korzyściami” – czytamy w komunikacie ZPP.

Związek zwraca też uwagę, że MEN narzuca powiatom sposób realizacji programu, nie przewidując możliwości przekazania zadań gminom czy bezpośrednio szkołom.

Źródło: SSPAP