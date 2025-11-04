Trwa zamieszanie z godzinami ponadwymiarowymi, czyli takimi, w których nauczyciele pracują powyżej swojego pensum, wynoszącego 18 godzin w tygodniu. Od 1 września, w wyniku zmian z Karcie nauczyciela, te godziny są niepłatne, jeśli klasy nie ma w szkole, ponieważ jest np. na wycieczce.

Premier składa obietnicę ws. godzin ponadwymiarowych

Związki zaapelowały do MEN o przywrócenie dawnych zasad, kiedy to nauczyciel dostawał wynagrodzenie także za nieprzepracowane godziny. Do pełnej emocji dyskusji włączył się premier Donald Tusk.

Reklama

Zwrócimy się do klubów parlamentarnych, aby w trybie sejmowym przygotować nowe przepisy, zgodnie z którymi nauczyciele w Polsce będą otrzymywać wynagrodzenie za gotowość do pracy, kiedy znajdują się w szkole – zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Dzień wcześniej rozmawiał z nauczycielami z liceum w Legionowie o zmianach w Karcie Nauczyciela.

Zmiany w Karcie nauczyciela. Oto szczegóły

Okazuje się, projekt zmian w Karcie Nauczyciela jest już gotowy. Poinformował o tym poseł Marcin Józefaciuk poinformował w mediach społecznościowych

Projekt zmian zakłada:

Wypłatę niezrealizowanych, nie z powodu nauczyciela, godzin ponadwymiarowych, jeśli nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć (np. klasa na wycieczce, uczeń nie przyszedł na rewalidację itp.)

tych zajęć (np. klasa na wycieczce, uczeń nie przyszedł na rewalidację itp.) Możliwość przydzielenia zajęć z uczniami lub na ich rzecz nauczycielowi będącemu w gotowości z zachowaniem wynagrodzenia.

Wypłatę wynagrodzenia zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych w ramach niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych (wyższa średnia urlopowa).

Z informacji gazety Wyborczej wynika, że projekt miałby wejść w życie 1 stycznia 2026 r. bez wyrównania za wrzesień, październik, listopad i grudzień. Należy jeszcze doprecyzować, czym jest gotowość do pracy - powiedział rozmówca GWCzasu jest bardzo mało, dobrze byłoby, żeby ten projekt wszedł na obrady podczas zbliżającego się posiedzenia Sejmu - dodał.