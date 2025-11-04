Trwa zamieszanie z godzinami ponadwymiarowymi, czyli takimi, w których nauczyciele pracują powyżej swojego pensum, wynoszącego 18 godzin w tygodniu. Od 1 września, w wyniku zmian z Karcie nauczyciela, te godziny są niepłatne, jeśli klasy nie ma w szkole, ponieważ jest np. na wycieczce.
Premier składa obietnicę ws. godzin ponadwymiarowych
Związki zaapelowały do MEN o przywrócenie dawnych zasad, kiedy to nauczyciel dostawał wynagrodzenie także za nieprzepracowane godziny. Do pełnej emocji dyskusji włączył się premier Donald Tusk.
Zwrócimy się do klubów parlamentarnych, aby w trybie sejmowym przygotować nowe przepisy, zgodnie z którymi nauczyciele w Polsce będą otrzymywać wynagrodzenie za gotowość do pracy, kiedy znajdują się w szkole – zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk. Dzień wcześniej rozmawiał z nauczycielami z liceum w Legionowie o zmianach w Karcie Nauczyciela.
Zmiany w Karcie nauczyciela. Oto szczegóły
Okazuje się, projekt zmian w Karcie Nauczyciela jest już gotowy. Poinformował o tym poseł Marcin Józefaciuk poinformował w mediach społecznościowych
Projekt zmian zakłada:
- Wypłatę niezrealizowanych, nie z powodu nauczyciela, godzin ponadwymiarowych, jeśli nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć (np. klasa na wycieczce, uczeń nie przyszedł na rewalidację itp.)
- Możliwość przydzielenia zajęć z uczniami lub na ich rzecz nauczycielowi będącemu w gotowości z zachowaniem wynagrodzenia.
- Wypłatę wynagrodzenia zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych w ramach niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych (wyższa średnia urlopowa).
Z informacji gazety Wyborczej wynika, że projekt miałby wejść w życie 1 stycznia 2026 r. bez wyrównania za wrzesień, październik, listopad i grudzień. Należy jeszcze doprecyzować, czym jest gotowość do pracy - powiedział rozmówca GWCzasu jest bardzo mało, dobrze byłoby, żeby ten projekt wszedł na obrady podczas zbliżającego się posiedzenia Sejmu - dodał.
