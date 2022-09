"Najważniejsze, by dzieci od małego uczyły się, co to znaczy zdrowo żyć "- powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski o projekcie edukacji zdrowotnej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Chcemy postawić na zdrowe życie i zdrowe żywienie - wskazał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.