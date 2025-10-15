Nie tylko "Lalka". Szybki QUIZ z twórczości Bolesława Prusa. 10/10 dla erudytów
dzisiaj, 08:13
Bolesław Prus (1847-1912) to autor uwielbianej "Lalki". Ta powieść to arcydzieło. Niedługo zobaczymy dwie adaptacje filmowej "Lalki". Bolesław Prus zostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Pamiętacie inne jego dzieła? Sprawdźcie się!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama