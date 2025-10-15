Bolesław Prus (1847-1912) to autor uwielbianej "Lalki". Ta powieść to arcydzieło. Niedługo zobaczymy dwie adaptacje filmowej "Lalki". Bolesław Prus zostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Pamiętacie inne jego dzieła? Sprawdźcie się!

