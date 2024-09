Jak dobrze znasz stare polskie przysłowia? Sprawdź w naszym quizie, czy w tym temacie naprawdę dobrze się rozeznajesz. Zawalcz o komplet punktów i poczuj się jak nauczyciel języka polskiego. To wyzwanie wbrew pozorom nie jest aż tak trudne. To co? Zaczynamy?

Przejdź do quizu