Handel w czasach PRL to była jedna wielka wojna o towar i sztuka przetrwania. Synonimem handlu stały się takie skróty jak Społem, Pewex, Balton, czy GS. Były kartki, bony i talony. Towar leżał nie na sklepowych półkach, ale pod ladą. Trzeba było mieć niezłe układu, by zdobyć to i owo. Rozwiąż nasz quiz przypomnij sobie, jak to wyglądało w czasach PRL.

