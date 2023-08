Chodzić od Annasza do Kajfasza, a może zaglądać do Augiasza? Przyszła kryska na matyska, a może to była odaliska? Porzuć indolencję, nie dywaguj więcej, sprawdź swój poziom erudycji, niech dorówna aparycji! Język polski potrafi być trudny. Mimo że uczymy się go od początku edukacji w szkole podstawowej aż do końca szkoły średniej, to i tak czasem miewamy problemy - czy na pewno dobrze odmieniamy konkretne wyrazy, czy poprawnie rozumiemy znaczenie słów, czy umiemy posługiwać się związkami frazeologicznymi... Czujesz, że czasem masz z tym kłopot? W naszym quizie przekonasz się, na ile jesteś elokwentny :)

0/14 Co to znaczy chodzić od Annasza do Kajfasza? Spacerować po antycznym amfiteatrze Był posyłanym po wsparcie Być odsyłanym w różne miejsca i bezskuteczni próbować załatwić sprawę 0/14 Co to jest indolencja? Niezaradność, nieudolność i bierność Brak odporności na krytykę Nadmierna aktywność 0/14 Co oznacza zwrot vice versa? Ponadto Nawzajem Poza nawiasem 0/14 Na kogo przychodzi kryska na matyska? Na tego, kogo spotkała w końcu kara Na tego, który nic nie zawinił Na tego, kto dokonał rzeczy wielkich 0/14 Gdzie mieszkała odaliska? W świątyni greckiej bogini W haremie sułtana tureckiego Na dnie jeziora 0/14 Kto konfabuluje? Człowiek, który mówi wyłącznie prawdę Człowiek, który nie ma poczucia humoru Człowiek, który zmyśla 0/14 Z czego słynęły stajnie Augiasza? Z pięknych koni Z porządku Z bałaganu 0/14 Czego z pewnością nie ma nuworysz? Dobrej pamięci Rodowych korzeni Kamieni szlachetnych 0/14 Wyskoczył jak filip z konopi, czyli jak? Powoli i flegmatycznie Nie w porę Idealnie na czas 0/14 Kto nosił furażerkę? Lokaj na dworze królewskim Duchowny w zakonie Żołnierz na froncie 0/14 Na czym polega koincydencja? Na nieoczekiwanej zbieżności kilku zdarzeń Na zaskakującym rozwiązaniu nierozwiązywalnej sprawy Na zbyt szybkim naliczaniu opłat 0/14 Czym jest pyrrusowe zwycięstwo? Zwycięstwem odniesionym błyskawicznie Zwycięstwem odniesionym zbyt dużym kosztem Przegraną w karty 0/14 Co to jest dywagacja? Krótką i zwięzłą instrukcją obsługi Rodzajem systemu melioracyjnego Długim, rozwlekłym rozważaniem, zwykle odbiegającym od tematu 0/14 Czym jest niedźwiedzia przysługa? Pomocą, która przynosi szkodę Bezinteresownym wsparciem Rodzajem gry towarzyskiej Twój wynik