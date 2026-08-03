Szybki QUIZ z historii. Tych dat wstyd nie znać. Masz 10/10 i zgarniasz status eksperta
29 minut temu
Szybki QUIZ z historii. Tych dat wstyd nie znać. Masz 10/10 i zgarniasz status eksperta/NAC
Grunwald, Gagarin, stan wojenny czy lądowanie na Księżycu - ile z tych dat naprawdę pamiętasz? 10 pytań, kluczowe momenty w historii Polski i świata. Sprawdź się i przekonaj, ile zapamiętałeś z lekcji historii.
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Źródło dziennik.pl
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