Szybki QUIZ z historii. Tych dat wstyd nie znać. Masz 10/10 i zgarniasz status eksperta

Łucja Orzeł 29 minut temu

Szybki QUIZ z historii. Tych dat wstyd nie znać. Masz 10/10 i zgarniasz status eksperta / NAC

Grunwald, Gagarin, stan wojenny czy lądowanie na Księżycu - ile z tych dat naprawdę pamiętasz? 10 pytań, kluczowe momenty w historii Polski i świata. Sprawdź się i przekonaj, ile zapamiętałeś z lekcji historii.

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