Z wypowiedzi nauczycieli na forach internetowych wynika, że większość pedagogów zdecydowanie przeciwna jest udostępnianiu numeru telefonu rodzicom. Zwłaszcza, że zazwyczaj nie mają oni służbowych telefonów.

"Wprowadziłam sobie higienę pracy"

"Nigdy nie podaję rodzicom swojego prywatnego numeru telefonu - szanujmy siebie i swój cenny prywatny czas. Na wiadomości rodziców odpowiadam tylko i wyłącznie w czasie pracy. Wprowadziłam sobie higienę pracy, jak również stosuję work-life balance, żeby nie zwariować. Jestem nauczycielem i wychowawcą w szkole, a nie we własnym domu, gdzie mam prawo do życia własnym życiem i życiem moich własnych dzieci" - napisała jedna z nauczycielek na Facebooku.

Większość komentujących ten wpis jest podobnego zdania. "Dziennik elektroniczny sprawdzam tylko i wyłącznie w godzinach pracy, a że pracuję w internacie więc są godziny i popołudniowe i nocne i w innych nie odpowiadam" - napisała inna nauczycielka.

Nauczyciele nie podają prywatnych numerów

Do dyskusji włączyli się także rodzice. "U moich dzieci w szkołach jest to bardzo prosto rozwiązane - nauczyciele nie podają prywatnych numerów, kontakt wyłącznie przez Librus, a na odpowiedź mają 3 dni. Jakoś dajemy radę. W podstawówce, ze względu na różne nieprzewidziane sytuację np. na wycieczkach, numer do wychowawczyni ma jeden rodzic z trójki klasowej i to w zupełności wystarcza" - poinformowała mama jednego z uczniów.

Co mówią przepisy?

Jak ten problem jest uregulowany w prawie? Przepisy nakładają na nauczycieli obowiązek regularnego informowania uczniów i ich rodziców o postępach edukacyjnych i wychowawczych. W trakcie roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani do bieżącej informacji zwrotnej, która powinna być konkretna, jasna i motywująca.

Nie ma jednak obowiązku podawania numeru telefonów. Szkoły mają natomiast obowiązek zapewnić kanały komunikacyjne, które umożliwią kontakt nauczyciela z rodzicem. W sytuacjach pilnych kontakt powinien odbywać się przez sekretariat szkoły lub przez platformę wybraną przez szkołę do komunikacji.