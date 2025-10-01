Pod uwagę wzięte zostały wszystkie kraje w Europie, nie tylko te należące do Unii Europejskiej. Z raportu wynika, że absolwenci uczelni zarabiają średnio o 38 proc. więcej niż osoby ze średnim poziomem wykształcenia i o 68 proc. więcej niż osoby z niskim poziomem wykształcenia. Liczby te różnią się znacznie, w zależności od kraju.
Mediana rocznego dochodu netto wygląda tak, w zależności od poziomu wykształcenia:
- 17 517 euro dla osób z podstawowym wykształceniem,
- 21 401 euro dla osób ze średnim wykształceniem,
- 29 490 euro dla osób z wyższym wykształceniem.
Różnice w dochodach w poszczególnych krajach
Różnica w dochodach między wykształceniem wyższym i średnim waha się od 6 proc. w Islandii do 62 proc. w Turcji. Wśród państw członkowskich UE rozpiętość jest ogromna: od od 15 proc. w Austrii do 57 proc. na Litwie. Największa różnica w zarobkach jest widoczna w Europie Wschodniej i południowo-wschodniej, najniższa w krajach nordyckich i umiarkowana w Europie Zachodniej.
Oprócz Turcji (62 proc.) i Litwy (57 proc.), duże różnice występują w Albanii (54 proc.), Rumunii (51 proc.), Bułgarii i Czarnogórze (po 48 proc.), na Łotwie (44 proc.) i w Serbii (40 proc). W tych krajach posiadanie dyplomu uniwersyteckiego to gwarancja wysokich zarobków.
Wynagrodzenia w krajach skandynawskich i części Europy Środkowej
Natomiast w krajach skandynawskich i części Europy Środkowej różnica w zarobkach związana z wykształceniem jest niewielka. Wynosi ona 6 proc w Islandii, 9 proc. w Norwegii, 16 proc. w Szwecji, 19 proc. w Danii i 15 proc. w Austrii. W Polsce wskaźnik ten wynosi 31 proc., czyli tyle ile średnia dla krajów strefy euro.
Wśród pięciu największych gospodarek Europy różnica w zarobkach osób z wysokim i średnim poziomem wykształcenia jest umiarkowana i zbliżona do średniej dla strefy euro (31 proc.) - podaje Euronews.
Po studiach zarabiają dwa razy więcej
W siedmiu krajach absolwenci szkół wyższych zarabiają co najmniej dwa razy więcej niż osoby z niskim wykształceniem. Należą do nich:
- Bułgaria (+178 proc.),
- Rumunia (+148 proc.),
- Serbia (+114 proc.),
- Turcja (+111 proc.),
- Albania (+108 proc.),
- Macedonia Północna (+106 proc.)
- Czarnogóra (+100 proc).
Kraje te mają również jedne z najniższych płac minimalnych w Europie. Różnica wynosi poniżej 50 proc. w ośmiu krajach: Islandia (14 proc.), Norwegia (24 proc.), Dania (29 proc.), Finlandia (36 proc.), Holandia (41 proc.), Szwecja i Słowenia (po 48 proc.) oraz Austria (49 proc). W Polsce różnica między zarobkami osób z wysokim wykształceniem w stosunku do tych z niskim wykształceniem wynosi 64 proc.
Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej "Inwestowanie w edukację 2025", studiowanie przekłada się na zarobki. Zdobycie zaledwie jednego roku więcej wykształcenia może zwiększyć dochód danej osoby o około 7 proc. w Europie.
