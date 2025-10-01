Od 1 października uczelnie będą wydawać mLegitymacje studenckie. To dokument mobilny w aplikacji mObywatel. Natomiast wersja w postaci plastikowej karty będzie nadal dostępna, na wniosek studenta.

Zmiany zasad przyjmowania cudzoziemców

Od początku lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące przyjmowania cudzoziemców na studia w Polsce i wydawania im wiz – w ramach tzw. specustawy wizowej. Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami zagraniczni kandydaci na studia w Polsce muszą spełnić dwa warunki:

mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej.

poświadczenie znajomości języka wykładowego na poziomie co najmniej B2.

Nie dotyczy to cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę w którymś z państw UE i OECD oraz w Ukrainie i Chinach, z którymi Polska ma podpisane umowy. Oprócz tego uczelnie nie mogą już same weryfikować stopnia znajomości języka wykładowego u cudzoziemców kandydujących na studia. Teraz muszą oni przedstawić państwowy certyfikat na poziomie B2 i wyższym.

Nowe regulacje w kwestii obcokrajowców wprowadziły też m.in. limity. Liczba cudzoziemców przyjmowanych w danej uczelni w danym roku akademickim nie może przekroczyć 50 proc. ogólnej liczby studentów tej uczelni.

Stypendia studenckie. Co się zmieni?

Rząd w ramach pakietu deregulacyjnego przygotowuje zmiany dotyczące puli na stypendia rektora.Obecnie nawet jedna czwarta środków, jakie przyznaje resort nauki na fundusz stypendialny dla uczelni, jest niewykorzystywana – mówiła wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Maria Mrówczyńska.

Zmianie ma ulec sposób wyliczania puli na stypendia rektora. Zgodnie z propozycją, na ten cel będzie można było przeznaczyć 40 proc. z całego funduszu stypendialnego, czyli ze wszystkich środków, jakie uczelnia otrzymuje z resortu w danym roku. Pozwoli to rektorom precyzyjniej planować wysokość stypendiów rektora, a tym samym lepiej zagospodarować tym budżetem. Dzisiaj bowiem nawet 25 proc. przyznawanych przez nasz resort na fundusz stypendialny dla uczelni jest niewykorzystanych – mówiła wiceminister.

Ograniczenie zjawiska drop out

Jak wynika z Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL, w latach 2012–2020 studia rozpoczęło 1,3 mln osób, które nie ukończyły nauki. Oznacza to, że nawet 30–40 proc. studentów rezygnuje przed uzyskaniem dyplomu.

Aby przeciwdziałać temu zjawisku, na 70 uczelniach w Polsce od października będą realizowane projekty, których celem jest ograniczenie zjawiska drop out, czyli przedwczesnego kończenia nauki przez studentów.

Zmiany na kierunkach medycznych

Od września weszły w życie nowe przepisy dotyczące zmian w zakresie kształcenia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym i położnictwie. Dotyczą one standardów kształcenia m.in. określenia liczebności grup czy zmian wymiaru zajęć realizowanych w symulowanych warunkach klinicznych.