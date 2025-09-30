Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak, wysłała 25 września 2025 r. kolejne pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Już w styczniu tego roku wnioskowała o przyznanie dodatku do wynagrodzenia specjalistom prowadzącym zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

RPD podkreśla, że obecne przepisy niesłusznie pomijają nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami. Jej zdaniem to właśnie oni wspierają najmłodszych w najtrudniejszym momencie rozwoju, a ich praca wymaga dodatkowego docenienia.

Odpowiedź MEN

Ministerstwo Edukacji odniosło się do wcześniejszego apelu 3 kwietnia 2025 r. Szefowa resortu Barbara Nowacka wyjaśniła, że zajęcia WWR nie są obowiązkowe dla jednostek systemu oświaty. Dlatego – jak podkreśliła – nie zostały one objęte dodatkami za pracę w trudnych warunkach. Nowacka zaznaczyła również, że rozszerzenie prawa do dodatków wymaga "dalszej i pogłębionej analizy" pod kątem finansowym i systemowym.

Reklama

Reklama

Argumenty RPD

Rzeczniczka Praw Dziecka nie zgadza się z tym stanowiskiem. Podkreśla, że dzieci z niepełnosprawnościami mają prawo do pełnego wsparcia edukacyjnego, a rozróżnianie specjalistów ze względu na formę zajęć jest nieuzasadnione.

Według RPD brak dodatków może prowadzić do poczucia nierównego traktowania wśród nauczycieli, zwiększać ryzyko wypalenia zawodowego i pogłębiać braki kadrowe. W efekcie może to odbić się na jakości wsparcia dla dzieci i ich rodzin. Sprawa pozostaje otwarta. Rzeczniczka Praw Dziecka zapowiada dalsze rozmowy z Ministerstwem Edukacji i ponawia apel o zmianę rozporządzenia z 2005 roku dotyczącego wynagradzania nauczycieli.

Jej zdaniem uwzględnienie specjalistów WWR w katalogu osób uprawnionych do dodatków to nie tylko kwestia finansów, ale też wyraz szacunku dla pracy wykonywanej na rzecz najmłodszych.