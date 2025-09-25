Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs "Efektywne zarządzanie uczelnią w celu minimalizowania zjawiska drop-outu". Ponad 288 mln zł z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego zostanie przeznaczone na działania wspierające studentów i zwiększające ich szanse na ukończenie studiów.

1,3 mln studentów przerwało naukę

Jak wynika z Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL, w latach 2012–2020 studia rozpoczęło 1,3 mln osób, które nie ukończyły nauki. Oznacza to, że nawet 30–40 proc. studentów rezygnuje przed uzyskaniem dyplomu.

Jakie są przyczyny takiego exodusu? Eksperci mówią m.in. o trudnościach w łączeniu nauki z pracą, błędnym wyborze kierunku, problemach zdrowotnych i psychicznych, wypaleniu, konieczność podjęcia pracy zarobkowej albo zmianie zainteresowań i planów zawodowych.

Uczelnie chcą zatrzymać młodych ludzi

Aby zapobiec odpływowi studentów uczelnie planują m.in.:

tworzenie i rozwój akademickich biur karier, doradztwa zawodowego,

współpracę ze szkołami średnimi i pracodawcami,

zmianę metod kształcenia i sposobu prowadzenia zajęć.

Mam nadzieję, że te działania pomogą nam zatrzymać młode talenty na uczelniach i stworzyć warunki, w których będą mogły się rozwijać. Bo jeśli chcemy, aby Polska była krajem nowoczesnym i dynamicznie się rozwijającym, potrzebujemy dobrze wykształconych, gotowych do działania ludzi – powiedział dr inż. Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Mężczyźni częściej rezygnują ze studiów

Z przeprowadzonych analiz wynika, mężczyźni częściej rezygnują ze studiów. Udział drop-outów jest wśród nich o 15 proc. wyższy niż wśród kobiet. Zdecydowana większość rezygnacji nastąpiła w relatywnie niedługim czasie od rozpoczęcia studiów.

Prawie dwie trzecie osób skreślonych z listy studentów w ciągu roku od tego zdarzenia nie zdecydowało się na ponowne podjęcie nauki. Niemal połowa studentów w ciągu 12 miesięcy od daty skreślenia, zdecydowała się na wybór innego kierunku.

Konkurs "Efektywne zarządzanie uczelnią w celu minimalizowania zjawiska drop outu" jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Jego celem jest wsparcie uczelni w prowadzeniu działań minimalizujących zjawisko przedwczesnego kończenia nauki, czyli tzw. drop outu. Na wsparcie mogły liczyć uczelnie, których projekty zakładają m.in. rozwój systemu monitorowania drop outu i wdrożenie narzędzi wsparcia dla studentów i studentek.