Średnia emerytura w Polsce wynosi obecnie 3986,91 zł brutto. Natomiast nauczyciele mogą liczyć przeciętnie na około 3548,14 zł brutto na miesiąc - jak wynika z danych Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. To mniej niż wynosi polska średnia emerytura, a także ponad tysiąc złotych mniej niż obecna płaca minimalna, która wynosi 4666 zł brutto.

Nauczyciele, którzy pracowali przez dłuższy okres czasu, np. 41 lat mogą liczyć na wyższe świadczenie - 4508 zł. Natomiast po 42 latach pracy ta kwota rośnie do 5079 zł. Dlatego część osób decyduje się na pracę w wieku emerytalnym.

Jak obliczyć emeryturę?

To jednak tylko teoretyczne wyliczenia. Aby uzyskać dokładne, należy skorzystać z kalkulatora na stronie ZUS. Pod uwagę brana jest m.in. kwota bazowa i podstawa wymiaru, które są określane co roku. Ważne są także okresy składkowe i nieskładkowe.

Do emerytury wliczają się lata pracy (składkowe) i np. urlopy macierzyńskie czy wychowawcze (nieskładkowe). Liczbą potrzebną do wyliczeń jest także prognozowane dalsze trwanie życia według tablic GUS. Zgromadzony kapitał dzielony jest przez przewidywaną długość życia, więc im dłużej żyjemy, tym mniejsze są miesięczne wypłaty.

Emerytury pomostowe czyli kompensówki

Nauczyciele mogą wcześniej skończyć pracę zawodową i otrzymywać świadczenie, które jest rodzajem emerytury pomostowej. Po 30 latach pracy nauczyciele, który nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, mają prawo skorzystać z tzw. kompensówek. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom:

mającym 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej,

pracującym na co najmniej jedną drugą etatu.

Zasady wypłat wcześniejszych emerytur dla nauczycieli

Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).

Z danych ZUS wynika, że w czerwcu 2025 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 10,5 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wyniosła 4176,33 zł. W kwietniu 2025 r. – świadczenie pobierało 11 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła 4207,16 zł.