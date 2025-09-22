Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do minister edukacji narodowej z wnioskiem o przedstawienie wykładni prawnej. Chodzi o znowelizowaną niedawno Kartę Nauczyciela. Zdaniem związkowców, niektóre zapisy nie są jasne.

Wątpliwości ws. nauczyciela mianowanego

Kwestie wymagające rozstrzygnięcia dotyczą m.in. przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego. ZNP chce wiedzieć, czy dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego. "Czy ocena jest dokonywana na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 września 2025 r., czy przepisów ukształtowanych ww. nowelizacją?" - pyta ZNP.

Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową

Druga wątpliwość dotyczy sytuacji, w której nauczyciel początkujący zatrudniony w więcej niż jednej szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami lub na podstawie art. 10 ust. 3 odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w szkole wskazanej przez nauczyciela jako podstawowe miejsce zatrudnienia. ZNP chciałby wiedzieć, czy zdaniem ministerstwa przepis ten dotyczy również nauczycieli, którzy przygotowanie do zawodu rozpoczęli przed 1 września 2025 r.?

Czy też ma do nich zastosowanie art. 9 ustawy z 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela i kontynuują oni przygotowanie do zawodu we wszystkich szkołach, w których są zatrudnieni w wymiarze co najmniej pół etatu? ZNP poprosił także MEN o podanie sposobu obliczania wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa