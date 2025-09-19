Jak wynika z projektu nowej podstawy programowej przygotowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych, na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie nauczą się udzielania pomocy w przypadku postrzelenia, szukania dla siebie bezpiecznego schronienia, pakowania plecaków ewakuacyjnych i rozpoznawania syren alarmowych.

Przygotowanie nowej podstawy programowej jest elementem reformy edukacji, która ma być wprowadzana do szkół stopniowo: we wrześniu 2026 r. nowa podstawa ma zacząć obowiązywać w klasach I i IV szkoły podstawowej, rok później, od września 2027 r., w I klasach szkół ponadpodstawowych, a w podstawówce obejmie kolejne dwa roczniki. W następnych latach obejmie kolejne roczniki uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

Edukacja dla bezpieczeństwa na innych zasadach

Okazuje się jednak, że MEN zastanawia się nad wcześniejszym wprowadzeniem do szkół nowej edukacji dla bezpieczeństwa, z nową podstawą programową. Rozmawiałam z panią minister Barbarą Nowacką, rzeczywiście bardzo poważnie zastanawiamy się, czy nie zmienić tej podstawy programowej z edukacji dla bezpieczeństwa wcześniej - powiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w Radiu ZET.

Reklama

Obecnie edukacja dla bezpieczeństwa w polskich szkołach wprowadzona jest w klasie ósmej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Program był zmieniany w momencie, w którym wybuchła wojna w Ukrainie i tam na przykład prowadzono strzelectwo w szkole ponadpodstawowej, to zmieniał jeszcze minister Przemysław Czarnek - powiedziała wiceminister.

Reklama

Minister Nowacka podejmie decyzję

Według obecnych planów, edukacja dla bezpieczeństwa w nowej wersji, powinna wejść od 1 września 26 roku do klas pierwszych i czwartych. Do starszych klas w późniejszych latach Zdradzę trochę, że rozmawialiśmy m.in. o takim plecaku awaryjnym na przykład m.in. tego typu zagadnienia są w nowej podstawie programowej - dodała Katarzyna Lubnauer i wskazała, że “jak tylko pani minister Nowacka podejmie decyzję, to będziemy ją komunikować”.

Zdajemy sobie sprawę, że teraz taki przedmiot jak edukacja dla bezpieczeństwa, czy dawniej to się nazywało przysposobienie obronne, jest bardzo ważnym przedmiotem ze względu na zagrożenie jakim jest agresja Rosji na Ukrainę- mówiła Lubnauer. Zdradzę trochę, że rozmawialiśmy m.in. o takim plecaku awaryjnym na przykład. Tego typu zagadnienia są w nowej podstawie programowej - dodała.