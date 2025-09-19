My nie zlecamy przygotowania podręczników. My tylko dopuszczamy podręczniki przygotowane przez wydawców do użytku – powiedziała Lubnauer, podkreślając, że obecnie zatwierdzono dwa podręczniki do szkół ponadpodstawowych dotyczące tego przedmiotu.

Wiceministra zwróciła również uwagę, że nauczyciele nie są zobowiązani do korzystania z podręczników, co pokazała już praktyka przy przedmiocie historia i teraźniejszość. Bardzo wielu nauczycieli w ogóle nie korzystało z żadnego podręcznika (...), korzystali z materiałów, które były dostępne w internecie – zaznaczyła.

Rok bez podręcznika, MEN umywa ręce. Lubnauer: To nie nasza rola

Zamiast podręcznika, MEN opracowało zestaw materiałów edukacyjnych we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Są one dostępne online na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Są tam wszystkie materiały ze wszystkich zagadnień, zarówno do szkoły podstawowej, jak i do szkoły ponadpodstawowej, które pozwalają na przeprowadzenie dowolnej lekcji z edukacji zdrowotnej – poinformowała Lubnauer.

Dodatkowe pomoce dydaktyczne – takie jak scenariusze zajęć, poradniki czy informatory – można znaleźć również na stronie internetowej resortu. Lubnauer zachęciła nauczycieli do ich wykorzystywania w codziennej pracy.

Przypomnijmy, że edukacja zdrowotna w roku szkolnym 2025/2026 zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot jest obecnie nieobowiązkowy i realizowany w klasach IV–VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. W przypadku starszych uczniów, lekcje odbywają się raz w tygodniu przez dwa lata. Rodzice, którzy nie chcą, by ich dziecko uczestniczyło w tych zajęciach, muszą złożyć stosowną rezygnację do 25 września. Uczniowie pełnoletni składają ją samodzielnie.

Źródło: RADIO ZET, PAP, MEDIA