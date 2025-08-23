Bez najmniejszych wątpliwości (…) podpisałem (…) ustawę odnoszącą się do Karty nauczyciela, która zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie – powiedział prezydent. Cieszę się, że środowisku nauczycielskiemu przygotowano rozwiązania, na które czekało – dodał. Zaznaczył, że nowelizacja zawiera rozwiązania, które są wynikiem zaangażowania związków zawodowych.
Karta nauczyciela. Zmiany w nagrodach
Projekt nowelizacji Karty nauczyciela przewiduje m.in. zmiany w zakresie wynagradzania. Zgodnie z nim podwyższona zostanie kwota nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Nagroda za 40 lat pracy zwiększy się z obecnych 250 proc. pensji miesięcznej do 300 proc.
Wprowadzona zostanie także nowa nagroda za 45 lat pracy -w wysokości 4 miesięcznych pensji. To kwota ok. 25 tys. zł, która ma zachęcić nauczycieli w wieku emerytalnym do pozostania w zawodzie. Było rażącą niesprawiedliwością, że pracownicy samorządowi mogli mieć taką nagrodę, a nie przysługiwała ona nauczycielom – powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka.
Warto pamiętać, że nagroda jubileuszowa dla nauczycieli jest zwolniona z opodatkowania. Nie są za nią potrącane składki od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli są zazwyczaj wypłacane raz w roku, najczęściej w okresie letnim, czyli w sierpniu lub we wrześniu.
Ważne zmiany w Karcie nauczyciela
W rządowym projekcie nowelizacji ustawy Karta nauczyciela zapisano także inne ważne dla nauczycieli zmiany:
- skrócenie okresu zatrudnienia nauczyciela mającego wymagane kwalifikacje, ale niemającego stopnia awansu zawodowego, na podstawie umowy o pracę na czas określony z dwóch lat szkolnych do jednego roku szkolnego oraz zmiany w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego
- określenie przypadków, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, mimo że ich nie zrealizował, jeśli w tym czasie realizował przydzielone mu przez dyrektora szkoły zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.
- przesunięcie terminu wypłaty składników wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac – składniki te będą wypłacane miesięcznie lub jednorazowo z dołu do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje to wynagrodzenie,
- rozszerzona ma zostać grupa nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli, którzy dotychczas nie byli do niego uprawnieni, m.in. z placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego oraz branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych,
- zmianę przepisów dotyczących ochrony przedemerytalnej i odpraw emerytalnych,
- ujednolicenie pensum – do 18 godzin tygodniowo – obowiązkowego wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu z tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Dotychczas mieli oni 20 godzin pensum,
- nauczyciele, którym brakuje mniej niż rok do prawa do emerytury, będą mogli skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową,
- nowe przepisy przewidują umożliwienie przedłużenia pełnienia stanowiska dyrektora szkoły na jedną następną kadencję.
Niektóre przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Dotyczy to nagrody jubileuszowej, wyższych odpraw. Od 1 września 2026 r. będzie obowiązywać ujednolicone pensum dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu - 18 godzin.
