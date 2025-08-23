Bez najmniejszych wątpliwości (…) podpisałem (…) ustawę odnoszącą się do Karty nauczyciela, która zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie – powiedział prezydent. Cieszę się, że środowisku nauczycielskiemu przygotowano rozwiązania, na które czekało – dodał. Zaznaczył, że nowelizacja zawiera rozwiązania, które są wynikiem zaangażowania związków zawodowych.

Karta nauczyciela. Zmiany w nagrodach

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela przewiduje m.in. zmiany w zakresie wynagradzania. Zgodnie z nim podwyższona zostanie kwota nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Nagroda za 40 lat pracy zwiększy się z obecnych 250 proc. pensji miesięcznej do 300 proc.

Wprowadzona zostanie także nowa nagroda za 45 lat pracy -w wysokości 4 miesięcznych pensji. To kwota ok. 25 tys. zł, która ma zachęcić nauczycieli w wieku emerytalnym do pozostania w zawodzie. Było rażącą niesprawiedliwością, że pracownicy samorządowi mogli mieć taką nagrodę, a nie przysługiwała ona nauczycielom – powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka.

Warto pamiętać, że nagroda jubileuszowa dla nauczycieli jest zwolniona z opodatkowania. Nie są za nią potrącane składki od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli są zazwyczaj wypłacane raz w roku, najczęściej w okresie letnim, czyli w sierpniu lub we wrześniu.

Ważne zmiany w Karcie nauczyciela

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy Karta nauczyciela zapisano także inne ważne dla nauczycieli zmiany:

skrócenie okresu zatrudnienia nauczyciela mającego wymagane kwalifikacje, ale niemającego stopnia awansu zawodowego, na podstawie umowy o pracę na czas określony z dwóch lat szkolnych do jednego roku szkolnego oraz zmiany w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego

nauczyciela mającego wymagane kwalifikacje, ale niemającego stopnia awansu zawodowego, na podstawie umowy o pracę na czas określony z dwóch lat szkolnych do jednego roku szkolnego oraz zmiany w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego określenie przypadków, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, mimo że ich nie zrealizował, jeśli w tym czasie realizował przydzielone mu przez dyrektora szkoły zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, mimo że ich nie zrealizował, jeśli w tym czasie realizował przydzielone mu przez dyrektora szkoły zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. przesunięcie terminu wypłaty składników wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac – składniki te będą wypłacane miesięcznie lub jednorazowo z dołu do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje to wynagrodzenie,

składników wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac – składniki te będą wypłacane miesięcznie lub jednorazowo z dołu do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje to wynagrodzenie, rozszerzona ma zostać grupa nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli, którzy dotychczas nie byli do niego uprawnieni, m.in. z placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego oraz branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych,

o nauczycieli, którzy dotychczas nie byli do niego uprawnieni, m.in. z placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego oraz branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, zmianę przepisów dotyczących ochrony przedemerytalnej i odpraw emerytalnych,

ujednolicenie pensum – do 18 godzin tygodniowo – obowiązkowego wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu z tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Dotychczas mieli oni 20 godzin pensum,

– do 18 godzin tygodniowo – obowiązkowego wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu z tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Dotychczas mieli oni 20 godzin pensum, nauczyciele, którym brakuje mniej niż rok do prawa do emerytury, będą mogli skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową,

na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową, nowe przepisy przewidują umożliwienie przedłużenia pełnienia stanowiska dyrektora szkoły na jedną następną kadencję.

Niektóre przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Dotyczy to nagrody jubileuszowej, wyższych odpraw. Od 1 września 2026 r. będzie obowiązywać ujednolicone pensum dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu - 18 godzin.