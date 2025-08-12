Dodatek przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody i sytuację zawodową – mogą otrzymać to świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Dla kogo 300 plus?

Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wyprawki nie dostaną rodzice dzieci, które uczą się w zerówkach, nie dotyczy też studentów. Wiek 20 i 24 lat liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat (lub 24 lata) przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie przez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Wypełniając wniosek należy sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta.

Zmiana w 300 plus. Kto nie dostanie wsparcia?

Zawiadomienia, które dotyczą świadczeń, są przekazywane elektronicznie. Informację o przyznaniu wsparcia rodzice i opiekunowie znajdą na swoim profilu na PUE/eZUS – również wtedy, gdy złożą wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE/eZUS znajdzie się także cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia). Świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku.

Od nowego roku szkolnego (2025/2026) obowiązuje w 300 plus jedna zmiana, która dotyczy uchodźców z Ukrainy. Nie otrzymają oni świadczenia Dobry Start jeśli ich dziecko nie uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.

Do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do końca listopada. Jednak im szybciej tym lepiej, ponieważ złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września, czyli właśnie wtedy, kiedy najbardziej są potrzebne pieniądze na podręczniki i przybory szkolne.

300 plus dla dorosłych

Rozporządzenie z 2019 roku rozszerzyło grupę osób uprawnionych do otrzymania 300 zł z programu "Dobry start". Dołączeni do niej zostali uczniowie szkół policealnych oraz uczęszczający do szkół dla dorosłych. Muszą oni jednak zmieścić się w graniach wiekowych: każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.