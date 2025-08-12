Jak wyjaśnił resort cyfryzacji chodzi o wyposażenie szkół w urządzenia i infrastrukturę ICT, które poprawią jakość edukacji w Polsce. Łączna wartość sprzętu to blisko 2 mld 397,4 mln zł brutto.
Chcemy, żeby polskie szkoły miały dostęp do narzędzi, które przygotują uczniów do wyzwań współczesnego świata. Laboratoria AI i STEM to inwestycja w młodych ludzi, ich umiejętności i lepszy start w dorosłe życie. Dzięki temu sprzętowi uczniowie będą mogli rozwijać "umiejętności przyszłości", a nauczyciele prowadzić zajęcia na światowym poziomie – powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, cytowany w komunikacie.
Wyposażenie pracowni AI
Postępowanie przetargowe prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, który działa na zlecenie ministra cyfryzacji. Zamówienie obejmuje: 8 tys. zestawów sprzętu do wyposażenia pracowni AI do szkół podstawowych, 4 tys. zestawów sprzętu do wyposażenia pracowni AI do szkół ponadpodstawowych, 4 tys. zestawów sprzętu do wyposażenia pracowni STEM do szkół ponadpodstawowych.
Za wybór szkół, które otrzymają wsparcie, odpowiadało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoła może otrzymać tylko jedną pracownię AI lub jedną pracownię STEM. Łącznie 16 tys. pracowni AI oraz pracowni STEM zostanie przekazanych do szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku szkolnego 2025/2026.
Za unijne pieniądze
Ministerstwo Cyfryzacji planuje przeznaczyć na ten cel łącznie: 2 mld 397,4 mln zł brutto (1 mld 949,1 mln zł netto), w tym: 1 mld 864,2 mln zł brutto (1 mld 515,6 mln zł netto) na zestawy Laboratoriów Sztucznej Inteligencji, 533,2 mln zł brutto (433,5 mln zł netto) na zestawy wyposażenia Pracowni STEM.
Przetarg na pracownie AI i STEM jest elementem działań systemowych, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Na działania w tym obszarze trafi łącznie ponad 5 mld zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżetu państwa.
Bony na laptop
Dotychczasowe działania obejmują:
- przekazanie 553,3 tys. nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych o wartości 1 mld 383,3 mln zł brutto;
- zakup 735 tys. laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów dla szkół do dyspozycji uczniów o wartości 1 mld 734,300 mln zł brutto;
- zakup 100 tys. zestawów do nauczania zdalnego dla szkół o wartości 122,3 mln zł brutto.
