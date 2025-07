Liczba godzin w szkole podstawowej ma być bardziej równomiernie rozłożona od klasy I do klasy VIII - zapowiedziała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Według niej, wymusza to m.in. zmiany w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych - w klasach IV-VI będzie nowy przedmiot - przyroda. To ma według wiceminister zmniejszyć "szok w postaci klasy VII i VIII, w których tych godzin jest bardzo dużo".