Dlaczego egzamin ósmoklasisty zmienia termin?

Zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty ma usprawnić proces rekrutacji do szkół średnich i nie tylko. Kwietniowy termin egzaminu ósmoklasisty nie będzie już kolidował z maturami. Dzięki temu Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie mogła ogłosić wyniki egzaminów ósmoklasisty w połowie czerwca. To z kolei da uczniom i rodzicom więcej czasu na weryfikację wyników i wglądy w prace, zanim zakończy się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zmiana terminu pozwoli również na wcześniejsze ogłaszanie wyników egzaminu maturalnego.

Reklama

Rusza reforma edukacji

Przeniesienie egzaminu to tylko jeden z elementów kompleksowej reformy, która ma zmienić polską szkołę. MEN opiera reformę na dokumencie "Profil absolwenta i absolwentki. Droga do zmian w edukacji.", który określa kluczowe kompetencje, jakie uczniowie powinni zdobywać na poszczególnych etapach nauki.

Instytut Badań Edukacyjnych zidentyfikował, że polska szkoła dobrze buduje wiedzę, ale brakuje jej w budowaniu umiejętności praktycznych i "sprawczości" uczniów, czyli ich zdolności do wykorzystywania wiedzy poza szkołą i czerpania radości z nauki. IBE-PIB pracuje nad nową podstawą programową, która będzie skupiona na budowaniu kompetencji, będzie spójna, elastyczna i pisana językiem efektów uczenia się. Celem jest stworzenie szkoły, która zapewni uczniom wiedzę (rozumienie świata), kompetencje (zdolność działania) i sprawczość (motywację do działania).

Reklama

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Reforma będzie wprowadzana stopniowo, aby system miał czas się dostosować.

Od 1 września 2026 r.: Zmiany obejmą wychowanie przedszkolne i klasy I i IV szkoły podstawowej.

Zmiany obejmą wychowanie przedszkolne i klasy I i IV szkoły podstawowej. Od 1 września 2027 r. : Reforma dotrze do szkół ponadpodstawowych (klasy I liceów, techników i szkół branżowych I stopnia oraz szkół policealnych).

: Reforma dotrze do szkół ponadpodstawowych (klasy I liceów, techników i szkół branżowych I stopnia oraz szkół policealnych). Od 1 września 2030 r.: Zmiany obejmą branżową szkołę II stopnia.

Zmiany obejmą branżową szkołę II stopnia. Stare podstawy: W pozostałych klasach, do zakończenia cyklu kształcenia, będą obowiązywać dotychczasowe podstawy programowe.

Inne ważne zmiany

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe zawiera też inne, istotne modyfikacje: