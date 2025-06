Jak informuje portalsamorządowy.pl, samorząd Sosnowca wprowadza szereg zmian mających na celu walkę z depopulacją i zachęcenie mieszkańców do osiedlania się w mieście oraz posiadania dzieci. Od 1 września 2025 roku, dzięki nowej uchwale rady miejskiej, bezpłatny czas pobytu dzieci w miejskich przedszkolach zostanie wydłużony do 14 godzin dziennie. To oznacza, że rodzice zostaną całkowicie zwolnieni z opłat za wychowanie przedszkolne, co, jak wskazał rzecznik sosnowieckiego ratusza Rafał Łysy, odciąży ich finansowo. Obecnie rodzice płacą za każdą godzinę powyżej bezpłatnych pięciu godzin dziennie. Szacuje się, że dzięki temu rodziny zaoszczędzą około 115 zł miesięcznie, czyli blisko 1,4 tys. zł rocznie.

Dłuższe godziny pracy przedszkoli i żłobków

Od 1 września bieżącego roku trzy przedszkola w Sosnowcu pilotażowo wydłużą godziny pracy do 20:00. Będą to Przedszkole Miejskie nr 28 (Centrum), nr 44 (Zagórze) i nr 57 (Pogoń). Rodzice będą mogli przyprowadzać dzieci w godzinach popołudniowych i odbierać je wieczorem, co dotychczas było niemożliwe. Dzieci będą miały zapewnioną profesjonalną opiekę i dodatkowe posiłki.

Podobne zasady pilotażu obejmą oddział żłobka nr 7 przy ul. Suchej 23, który będzie pracował dwuzmianowo, od 6:00 do 17:00 oraz od 10:00 do 20:00. Dodatkowo, rodzice korzystający z sosnowieckiego Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych mogą zostać zwolnieni z opłat za wyżywienie, jeśli złożą wniosek i okażą ważną Sosnowiecką Kartę Miejską, co może uczynić żłobek całkowicie bezpłatnym.

Miasto się wyludnia

Te zmiany są częścią szerszej akcji samorządu Sosnowca o nazwie "DemoTrendy 2025", której celem jest spowolnienie wyludniania się miasta. Sosnowiec, który w 1987 roku liczył około 260 tysięcy mieszkańców, obecnie ma około 186 tysięcy, a prognozy wskazują na spadek do 114 tysięcy do 2050 roku.

W ramach tej inicjatywy miasto wprowadza również inne udogodnienia dla młodych rodziców i rodzin:

"Domówka na porodówce": poprawa komfortu pobytu mam i rodzin na oddziale położniczym Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Loteria urodzeniowa : comiesięczna nagroda w wysokości 5 tys. zł oraz coroczna w postaci mieszkania komunalnego.

: comiesięczna nagroda w wysokości 5 tys. zł oraz coroczna w postaci mieszkania komunalnego. Rozwój programu in vitro : kontynuacja i rozwój lokalnego programu in vitro, niezależnie od państwowego.

: kontynuacja i rozwój lokalnego programu in vitro, niezależnie od państwowego. Tworzenie nowych placów zabaw i miejsc w żłobkach : miasto planuje budowę nowych placówek, zwiększając liczbę dostępnych miejsc (obecnie około 600).

: miasto planuje budowę nowych placówek, zwiększając liczbę dostępnych miejsc (obecnie około 600). Wsparcie psychologiczne : dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

: dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Utworzenie Centrum Kobiet .

. Miejski Bilet Rodzinny: we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, umożliwiający bezpłatne przejazdy rodzicom dzieci do 16. roku życia.

Całkowity koszt pakietu "DemoTrendy 2025" dla Sosnowca oszacowano na 10 milionów złotych. Dodatkowo, miasto kontynuuje wsparcie dla seniorów, oferując m.in. transport oraz usługę "złota rączka".