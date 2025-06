Zakaz smartfonów w szkołach

Nadchodzący rok szkolny przyniesie znaczącą zmianę dla polskich szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) planuje wprowadzić ogólnopolski zakaz używania smartfonów przez uczniów na terenie placówek edukacyjnych. Celem tego posunięcia jest wsparcie dyrektorów szkół w egzekwowaniu zasad i promowanie zdrowego rozwoju młodzieży.

Co oznacza nowy zakaz?

Obecnie szkoły mają możliwość określania w swoich statutach zasad dotyczących korzystania ze smartfonów. Nowe przepisy mają pójść o krok dalej, wprowadzając ustawowy zakaz. Jak podkreśliła wiceministra edukacji, Katarzyna Lubnauer, w Wirtualnej Polsce, resort pracuje nad ustawą, która wyraźnie wprowadzi ten zakaz do katalogu obowiązujących przepisów.

Lubnauer zaznaczyła, że dyrektorzy szkół od dawna oczekują takiego ustawowego umocowania, ponieważ da im to dodatkowe narzędzia do skutecznego zarządzania kwestią używania telefonów komórkowych. Zakaz ma jednak przewidywać wyjątki, głównie ze względów zdrowotnych.

Od kiedy zakaz wejdzie w życie?

Wiceministra podkreśliła, że oprócz samego zakazu, równie ważna jest edukacja zdrowotna. Rządowi zależy na uświadomieniu młodym ludziom zagrożeń związanych z uzależnieniem od internetu.

Ustawa dotycząca zakazu smartfonów przeszła już wewnętrzne konsultacje w ministerstwie i została wpisana do wykazu prac legislacyjnych. Spodziewany termin jej wejścia do Sejmu to lipiec, co pozwoli na jej wprowadzenie w życie już od września tego roku szkolnego. Jest to jedna z pięciu ustaw, nad którymi pracuje obecnie MEN.