Pełnia Księżyca w maju 2025. Kiedy wypada?

W maju 2025 pełnia Księżyca wypadnie dokładnie w poniedziałek 12 maja o godz. 18:58 czasu polskiego. Majowa pełnia Księżyca nazywana jest Kwiatowym Księżycem.

Pełnia Księżyca w maju 2025. Skąd wzięła się nazwa Kwiatowy Księżyc?

Majowa pełnia Księżyca nosi nazwę Kwiatowego Księżyca. Właśnie tak nazwali ją mieszkańcy Ameryki Północnej, bo właśnie w tym czasie obserwowali jak przyroda bujnie rozkwita. Astrologicznie pełnia Księżyca w maju 2025 wypadnie w znaku Skorpiona. To właśnie siła i moc charakteru tego znaku zodiaku mocno zdominuje ten czas.

Pełnia Księżyca w maju 2025. Co przyniesie?

Pełnia Księżyca w maju 2025 wypada w znaku Skorpiona. To mocny i silny emocjonalnie znak zodiaku. Energia, którą ze sobą niesie sprawi, że wiele rzeczy w naszym otoczeniu się zmieni. Nastąpią nagłe zwroty akcji, niektóre sprawy i relacje nagle same z siebie się zakończą. Warto mieć na uwadze to, że energia tej pełni jest głęboka i transformująca. Znak zodiaku, jakim jest Skorpion, zmusi do tego, by stawić czoła wielu trudnym sytuacjom i zmierzyć się z często niewygodną prawdą.

W czasie pełni Księżyca w maju 2025 wiele tajemnic wyjdzie na jaw. Niektóre osoby poczują ogromną potrzebę zakończenia toksycznych relacji, które nie rokują i nie są dla nich rozwijające. To świetny czas na refleksje i duchowy rozwój.