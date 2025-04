Firma Colossal Biosciences poinformowała, że trzy szczenięta w wieku od trzech do sześciu miesięcy, przebywają w "bezpiecznym miejscu". Nie podano, gdzie. Według dziennika "New York Times" są to dwa samce - Romulus i Remus - oraz samica o imieniu Khaleesi.

Wilki z "Gry o tron"

Dziennikarze z amerykańskiego tygodnika "Time" mogli 24 marca na żywo zobaczyć młode wilki straszne. Wilki straszne były znacznie większe niż wilki szare, ich najbliżsi żyjący kuzyni. W ostatnich latach zyskały popularność z uwagi na serial telewizyjny "Gra o tron".

Komórki z zęba i fragmentów czaszki wilka strasznego

Naukowcy z Colossal przebadali DNA wilków strasznych z zęba sprzed 13 tys. lat i fragmentów czaszki sprzed 72 tys. lat, znalezionych na terenie USA. Następnie zmodyfikowali geny wilka szarego i przenieśli ten materiał genetyczny do komórki jajowej psa domowego.

Opinie innych naukowców

Firma Colossal twierdzi, że stworzone przez nią wilki to "pierwsze na świecie zwierzęta skutecznie ożywione po wyginięciu". Niezależni naukowcy cytowani przez AP są jednak ostrożniejsi.

"Obecnie można jedynie sprawić, że coś będzie z wierzchu wyglądało jak coś innego, a nie w pełni ożywiać wymarłe gatunki" - twierdzi biolog z Uniwersytetu Buffalo Vincent Lynch, który nie brał udziału w tych badaniach.

Gdzie żyły wielki straszne?

Wilk straszny (Canis dirus lub Aenocyon dirus) to wymarły gatunek ssaka z rodziny psowatych. Żył w czasie późnego plejstocenu (125–10 tys. lat temu) i był jednym z najsłynniejszych prehistorycznych drapieżników Ameryki Północnej. Wilki straszne mieszkały również w Ameryce Południowej. Były znacznie większe niż wilk szary, jego najbliższy żyjący krewny.