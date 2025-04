W rozmowie z PAP przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Wojciech Osial odniósł się do publikacji prasowych mówiących, że katecheza ma powrócić do parafii. Biskup podkreślił, że pewne tytuły prasowe przekazują błędne i nieprawdziwe informacje powodując duże nieporozumienie, wręcz chaos. Katecheza parafialna, o której mówi Dyrektorium Katechetyczne, to nie jest ta, którą mieliśmy w czasach PRL-u - powiedział bp Osial.

Kościół nie rezygnuje z lekcji religii w szkole

Zaznaczył, że "Kościół nie rezygnuje z lekcji religii w szkole". W PRL-u mieliśmy katechezę w parafii na wzór szkolny, gdzie poszczególne klasy przychodziły na zajęcia do salek parafialnych i odbywały się tam lekcje na wzór tych w szkole, były dzienniki, sprawdzano obecność dzieci itd. Natomiast po wprowadzeniu lekcji religii do szkół, katecheza parafialna przybrała inny kształt i dotyczy formacji wiary oraz całej przestrzeni wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Dodał, że jest to w dużej mierze katecheza, która przygotowuje do sakramentów.Dzieci do pierwszej komunii św., młodzież do bierzmowania, młodych do małżeństwa, czy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka, wprowadzając w osobistą, głęboką więź z Bogiem - wyjaśnił bp Osial. Dodał, że inną formą katechezy parafialnej są także katechezy dla dorosłych, formacja biblijna, czy ta odbywająca się w ramach ruchów i wspólnot.

Odnowiona katecheza parafialna

Bp Osial podkreślił, że "katecheza parafialna cały czas funkcjonuje w Kościele katolickim w Polsce i nie jest prawdą, że będzie wprowadzona od 2026 roku". Powiedział, że jej formy, modele zależą od diecezji a nawet od poszczególnych parafii i ich uwarunkowań. Jeśli już mówimy o wrześniu 2026 r., to mamy na myśli pewną jej odnowę, której wytyczne będą brały pod uwagę zmiany cywilizacyjne - dodał. Konferencja Episkopatu Polski nie podjęła jeszcze decyzji, kiedy zostanie wprowadzona odnowiona katecheza parafialna.

Biskup wyjaśnił również, że "katecheza parafialna była i będzie konieczna dla kogoś, kto sam z własnej woli chce pogłębiać swoją wiarę i przygotować się do któregoś z sakramentów. Natomiast gdy chodzi o propozycje innych form katechezy w parafii - nie związanej z przygotowaniem do sakramentów, to zawsze jest wolny wybór" - zaznaczył. Podkreślił, że "kojarzenie tego typu spotkań w ramach katechezy parafialnej z lekcjami religii jest poważnym błędem".

Nową podstawa programowa dla lekcji religii w szkole

Obecnie w Polsce obowiązuje dyrektorium katechetyczne określające całą posługę katechetyczną w Kościele w naszej ojczyźnie z 2001 roku, w którym jest wyraźne rozróżnienie pomiędzy katechezą parafialną a lekcją religii w szkole. Upłynęły już 24 lata i Episkopat Polski uznał, że potrzebne jest nowe spojrzenie na całą formację religijną w Kościele katolickim. Zdecydował się więc o podjęciu prac nad nowym dokumentem. Określi on na nowo całe dzieło katechezy, zarówno katechezę parafialną, jak i lekcje religii w szkole - powiedział bp Osial.

Zastrzegł, że "odnowa katechezy nie wynika z tego, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło bezprawne i krzywdzące zmiany w organizacji lekcji religii, ale z tego, że chodzi o dobre wychowanie do wiary każdego człowieka". Powstały zatem dwa zespoły, jeden pod moim kierunkiem, który przygotowuje nową podstawę programową dla lekcji religii w szkole i drugi pod kierunkiem biskupa Artura Ważnego, który opracowuje wytyczne dla tej katechezy parafialnej- powiedział bp Osial.