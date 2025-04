Każdy z programów ma określone cele:

"Młodzi obywatele" – rozwijanie edukacji obywatelskiej i kształtowanie postaw prospołecznych.

– rozwijanie edukacji obywatelskiej i kształtowanie postaw prospołecznych. "Odkrywcy" – wspieranie nauk ścisłych, kreatywności i innowacyjności.

– wspieranie nauk ścisłych, kreatywności i innowacyjności. "Nasze tradycje" – promowanie dziedzictwa kulturowego, sztuki i rzemiosła ludowego.

Każdy z programów przewiduje finansowanie inicjatyw takich jak zajęcia edukacyjne, warsztaty, festiwale, wycieczki oraz tworzenie nowoczesnych materiałów dydaktycznych.

Program "Młodzi obywatele"

Główne założenia programu to organizacja warsztatów, zajęć pozalekcyjnych i wizyt edukacyjnych, tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych. promowanie edukacji o prawach i obowiązkach obywatelskich i wspieranie krytycznego myślenia i przeciwdziałanie dezinformacji. Budżet wynosi 30 mln zł, a kwoty dotacji wynoszą od 50 tys. do 500 tys. zł. Do programu "Młodzi obywatele" mogą aplikować:

Reklama

Organizacje pozarządowe (w tym harcerskie).

(w tym harcerskie). Instytucje działające na rzecz edukacji i wychowania.

Termin składania wniosków to 3-24 kwietnia 2025 r.

Program "Odkrywcy"

Główne założenia programu "Odkrywcy" to popularyzacja nauk ścisłych, przyrodniczych, astronomii i astronautyki, organizacja konkursów, warsztatów i wydarzeń naukowych, tworzenie przestrzeni do eksperymentowania. Budżet wynosi 30 mln zł, a kwoty dotacji wahają się od 100 tys. do 1 mln zł. Do programu "Odkrywcy" mogą aplikować:

Organizacje pozarządowe.

Instytuty badawcze.

Instytucje kultury.

Uczelnie wyższe.

Termin składania wniosków to 3-24 kwietnia 2025 r.

Program "Nasze tradycje"

Program "Nasze tradycje" składa się z czterech modułów:

"Edukacja i świadomość kulturalna" – zajęcia o historii i tradycjach regionalnych.

"Sztuka i rzemiosło" – nauka dawnych technik artystycznych.

"Spotkania językowe i gwarowe" – promocja dialektów i różnorodności językowej.

"Tradycje i obrzędy" – festiwale, warsztaty i wydarzenia kulturalne.

Budżet programy wynosi 30 mln zł (po 7,5 mln zł na każdy moduł), a kwoty dotacji wynoszą od 20 tys. - 500 tys. zł. Do programu "Nasze tradycje" mogą aplikować:

Organizacje pozarządowe.

Instytuty badawcze.

Instytucje kultury.

Termin składania wniosków to 7-28 kwietnia 2025 r.

Wnioski będzie można składać wyłącznie online poprzez stronę: programyedukacyjne.men.gov.pl.