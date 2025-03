Na początku stycznia w internecie pojawiła się petycja dotycząca zniesienia obowiązkowej matury z matematyki. Jej autorka - matka uczennicy szkoły średniej i psycholożka Anna Drożdż - uważa, że nie każdy uczeń ma predyspozycje do nauki matematyki na poziomie maturalnym. Teraz - jak informuje serwis Plushr.pl - posłowie zasiadający w sejmowej komisji ds. petycji zajmą się tą propozycją.

"Zwracam się z żądaniem zniesienia obowiązkowej, pisemnej matury z matematyki. Obecny system edukacyjny, który wymaga od każdego ucznia przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce" - czytamy w internetowej petycji.

Co zamiast obowiązkowej matematyki na maturze?

Autorka petycji argumentuje, że obowiązkowa matura z matematyki u uczniów bez predyspozycji powoduje stres i obciążenie psychiczne. Proponuje, żeby zamiast matematyki wprowadzić dodatkowy przedmiot pisemny do wyboru.

"Młodzi ludzie w wieku 18 lat mogą głosować, kupić legalnie: papierosy, alkohol, mogą uprawiać hazard, a nie mogą dokonać wyboru przedmiotu obowiązkowego, który ich interesuje" - pisze Anna Drożdż. Jej zdaniem jest to "narzędzie do segregacji i eliminacji", bo nie każdy uczeń "posiada predyspozycje do nauki matematyki na poziomie maturalnym". Do tej pory petycję podpisało ok. 16 tysięcy osób.

Matura bez obowiązkowej matematyki? MEN odpowiada

Według Ministerstwa Edukacji Narodowej matematyka jest i powinna być przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym tak jak w większości krajów europejskich. "Ewentualne wyłączenie tego przedmiotu z grupy przedmiotów zdawanych obowiązkowo byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 r., bez żadnego uzasadnienia naukowego i jednocześnie zniszczyłoby obiektywne i porównywalne w skali kraju narzędzie rekrutacyjne polskich szkół wyższych" - napisano w resorcie w odpowiedzi na pytania Interii.

Resort argumentuje, że przepisy nie pozwalają zwolnić niektórych uczniów z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego na maturze, natomiast w systemie edukacji funkcjonują rozwiązania, które dają wsparcie osobom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.