Wiceministra edukacji odniosła się do doniesień medialnych na temat zmian zasad oceny zachowania.

W związku z dobrostanem uczniów i uczennic mamy wiele uwag od młodych ludzi, że ocena z zachowania nie zawsze wyraża rzeczywiście to, kim są, czym właściwie jest zachowanie, jak oceniać z zachowania - powiedziała Piechna-Więckiewicz dziennikarzom.

Koniec ocen z zachowania? MEN rozwiewa wątpliwości

Jak dodała, "nie jest dobrze, kiedy ocena z zachowania staje się punktem w wyścigu do tzw. czerwonego paska, bo to chyba nie o to chodzi". Chcemy szkoły, która rzeczywiście edukuje, wspiera proces wychowawczy, uczy, jak funkcjonować w relacjach społecznych - dodała.

Wiceministra zaznaczyła, że Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy, który jest odpowiedzialny za nową podstawę programową, prowadzi konsultacje. Nie ma tutaj żadnych decyzji w tej chwili, prac legislacyjnych, natomiast w nowej podstawie programowej kwestia oceny z zachowania będzie podejmowana - przekazała.

Uważamy, że model opisowy, który rzeczywiście pokazuje uczniowi, jak kształtować relacje społeczne, wyciągać wnioski z relacji społecznych: z nauczycielami, z rodzicami, z innymi uczniami - to jest tak naprawdę najważniejsze. Natomiast prace legislacyjne w tym zakresie się nie toczą. Toczą się prace nad nową podstawą programową i m.in. w zespole, który zachowaniem, procesem wychowawczym się zajmuje i to wszystko będzie jeszcze konsultowane" - dodała.

W piątek "Newsweek" napisał, że "w ministerstwie pracuje zespół ds. praw i obowiązków ucznia, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy – zajmuje się również zmianą zasad oceny zachowania". "Zespół ma do dyspozycji gotowe zalecenia ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych, który dla MEN przygotowuje reformę podstawowy programowej, planowaną na 2026 r. W raporcie 'Zalecenia dotyczące oceniania', eksperci IBE w związku z reformą podstawy programowej, proponują ni mniej, ni więcej, jak rezygnację z oceny zachowania" - podała redakcja.

"Newsweek" zaznaczył też, że aby "zupełnie odejść od wystawiania stopni za zachowanie, potrzebna byłaby zmiana Ustawy o systemie oświaty, która na szkoły narzuca taki obowiązek".