To zaćmienie najmocniej wpłynie na osoby ze słońcem, ascendentem lub planetami w pierwszej dekadzie Barana, Wagi, Raka i Koziorożca. Ale każdy z nas może odczuć ten impuls do zmiany. Warto zapisać sobie, co dzieje się wokół tej daty — zaćmienia mają to do siebie, że ich wpływ rozciąga się na wiele miesięcy.

Chcesz wiedzieć, jak ten nów wpłynie konkretnie na Ciebie? Sprawdź swój horoskop urodzeniowy — tam jest klucz. Sprawdź, czy to właśnie Ty jesteś w gronie tych, których życie może wkrótce obrać nowy kurs.

Zaćmienie Słońca. Komu przyniesie znaczące i długoterminowe zmiany? [HOROSKOP]

Baran

To zaćmienie wydarza się w Twoim znaku, więc… szykuj się na początek czegoś dużego. To może być nowy etap w pracy, zmiana wizerunku, relacji albo nawet sposób, w jaki patrzysz na siebie. Nie uciekaj od impulsów — one mogą być Twoim kompasem.

Waga

Z Baranem tworzysz oś relacji, więc to zaćmienie może mocno dotknąć spraw partnerskich. Może czas postawić granice? Albo przeciwnie — otworzyć się na bliskość? Zmiany mogą być nagłe, ale prowadzą do większej równowagi.

Rak i Koziorożec

U Was to tzw. kwadratura, więc napięcie będzie wyczuwalne. Dla Raków — zmiana w sferze kariery lub ról społecznych. Dla Koziorożców — w domu, rodzinie lub sposobie budowania bezpieczeństwa. To niekoniecznie kryzys, raczej test wytrzymałości.

Lew i Strzelec

Macie trygon z Baranem, więc zaćmienie może zadziałać jak zielone światło. Dla Lwa — nowy projekt, więcej odwagi. Dla Strzelca — podróż, decyzja o nauce, coś, co poszerza horyzonty. To szansa, żeby wreszcie iść za głosem serca.

Bliźnięta i Wodnik

Dla Was też może to być dobry czas. Inspiracje, nowe znajomości, przebłysk idei. To jeszcze nie metamorfoza, ale zapowiedź, że coś w środku zaczyna się przestawiać. Uwaga na ludzi, którzy w tym czasie pojawią się na Waszej drodze — mogą mieć kluczowe znaczenie.

Byk, Panna, Skorpion i Ryby

Dla Was to raczej czas refleksji niż rewolucji. Zmiany mogą zachodzić w tle — w podświadomości, w emocjach, w tym, co jeszcze nie do końca uchwytne. To, co teraz poczujecie, może dopiero za kilka miesięcy nabrać formy.