Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce ma charakter progresywny. Do ustalenia jego wysokości stosuje się dwie stawki podatkowe.12-procentowy próg podatkowy dotyczy dochodu do 120 tys. zł brutto, drugi próg jest opodatkowany stawką 32 proc. Aby wejść w drugi próg podatkowy trzeba zarabiać ponad 10 tys. złotych brutto miesięcznie.

Dotyczy to wielu nauczycieli, którzy mają stopień nauczyciela dyplomowanego i pracują w wymiarze co najmniej 1,5 etatu. Na ich wyższe pensje mają głównie godziny ponadwymiarowe. Z 525,2 tys. nauczycieli w Polsce na stanowisku nauczyciela dyplomowanego pracuje 55 proc. Wg MEN, ok 60 tysięcy nauczycieli pracuje na więcej niż jeden etat.

Jak nie wejść w drugi próg podatkowy?

To, że ktoś wszedł w drugi próg nie oznacza, że musi zapłacić większy podatek. Można tego uniknąć przede wszystkim poprzez skorzystanie z różnorodnych ulg podatkowych. Należą do nich:

ulga na internet,

ulga na dziecko,

ulga rehabilitacyjna,

ulga termomodernizacyjna

Świetnym sposobem na nieprzekroczenie I progu podatkowego jest wspólne rozliczenie z małżonkiem, ale pod warunkiem, że małżonek nie wykazuje dochodów lub jego dochody są na niskim poziomie.

Innym sposobem jest rozłożenie w czasie jednorazowych przychodów w postaci premii świątecznej, bonusów czy jednorazowych zleceń. Może to oznaczać negocjacje z pracodawcą lub kontrahentem, aby wypłata dodatkowych środków nastąpiła w kolejnym roku podatkowym, kiedy bilans dochodów będzie inny.

Ulga dla seniora

Osoby starsze, które nadal pracują mogą skorzystać z ulgi dla seniora. Przysługuje ona osobom, które:

osiągnęły wiek emerytalny,

uzyskały prawo do emerytury,

pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalnych.

Ulga podatkowa dla seniorów dotyczy zarówno dochodów z tytułu pracy na etacie jak prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych.