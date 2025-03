Coraz więcej miast na świecie zmaga się z plagą tych uciążliwych owadów. Londyn i Paryż od dawna prowadzą walkę z inwazją pluskiew. Teraz sytuacja dramatycznie pogorszyła się również w Polsce, a szczególnie w Warszawie.

Skąd się wzięły pluskwy w Polsce?

Eksperci wskazują, że pluskwy były obecne w Polsce od dawna, ale ich liczba zaczęła rosnąć w 2012 roku, kiedy nasz kraj organizował Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Wówczas do Warszawyi innych dużych miast przyjechały setki tysięcy turystów, co sprzyjało rozprzestrzenianiu się owadów. Hotele, hostele, środki transportu publicznego i wynajmowane mieszkania stały się idealnym miejscem do rozwoju tych pasożytów.

Remigiusz Barczyński, biolog terenowy, w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził jakiś czas temu, że "Warszawa jest najbardziej zapluskwionym miastem w Polsce". Owady te rozmnażają się niezwykle szybko – samica może złożyć nawet 500 jaj w ciągu życia.

Gdzie najczęściej można spotkać pluskwy?

Pluskwy są owadami pasożytniczymi, które żywią się krwią ludzi i zwierząt. Najczęściej można je znaleźć w:

Materacach i łóżkach

Tapicerowanych meblach

Firankach i zasłonach

Środkach komunikacji miejskiej

Hotelach i pensjonatach.

Ich obecność zdradza specyficzny malinowy zapach oraz swędzące ślady po ugryzieniach. Dorosłe osobniki mają spłaszczone, czerwono-brązowe ciała, które po posiłku ulegają wydłużeniu. Co gorsza, mogą przetrwać nawet kilka miesięcy bez jedzenia, co sprawia, że są niezwykle trudne do wytępienia.

Jak rozpoznać obecność pluskiew? I jak je usuwać?

Jeśli podejrzewasz, że w twoim domu mogą być pluskwy, zwróć uwagę na:

Swędzące, czerwone ugryzienia ułożone w linii lub grupie

Małe, blade jajeczka przypominające nasiona maku

Ciemne plamy odchodów na pościeli i materacu.

Samodzielne usunięcie pluskiew jest bardzo trudne. Próby domowych metod mogą wręcz pogorszyć sytuację, gdyż owady mogą rozprzestrzenić się na kolejne pomieszczenia. Konieczna jest profesjonalna dezynsekcja.

Jak się chronić przed pluskwami?

Aby zmniejszyć ryzyko infestacji, warto stosować kilka zasad:

Regularnie sprzątać i odkurzać mieszkanie

Dokładnie sprawdzać używane meble przed zakupem

Zatykać szczeliny w ścianach i listwach przypodłogowych

Ostrożnie obchodzić się z bagażem po powrocie z podróży.

W przypadku wykrycia pluskiew nie należy zwlekać z wezwaniem specjalistów. Im szybciej zostanie podjęta walka z owadami, tym większa szansa na skuteczne ich usunięcie.

Plaga pluskiew to rosnący problem, który wymaga natychmiastowego działania. W przeciwnym razie owady te będą coraz częściej spotykane nie tylko w domach, ale także w miejscach publicznych. Profilaktyka i szybka reakcja to klucz do rozwiązania tego problemu.