Kiedy jest Dzień Wagarowicza 2025?

Dzień Wagarowicza 2025 zawsze przypada na pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, czyli 21 marca. W 2025 roku będzie to w piątek. Dzień Wagarowicza to nieoficjalne święto, w czasie którego uczniowie symbolicznie opuszczają lekcje, by cieszyć się pierwszym dniem wiosny w naturze.

Każda szkoła inaczej podchodzi do tego dnia. Niektóre placówki - by uniknąć wagarowania przez uczniów - tego dnia organizują zajęcia w plenerze, np. tradycyjne topienie Marzanny, gry i zabawy, sprzątanie śmieci w okolicznym parku lub zajęcia sportowe na boisku. Czasem z wyprzedzeniem planowane są wycieczki, wyjścia do kina, teatru lub muzeum.

Co grozi za wagary w Dzień Wagarowicza?

Wagary, czyli nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcjach, jest poważnym niedopełnieniem obowiązków szkolnych. Choć na wagary w Dzień Wagarowicza wielu nauczycieli przymyka oko, to warto wiedzieć, że za nieobecność na lekcjach w pierwszy dzień wiosny grożą takie same konsekwencje jak w każdy inny dzień. Jeśli uczniowie tego dnia opuszczą lekcje może im grozić uwaga w dzienniczku, nagana, powiadomienie rodziców lub inna wyznaczona przez szkołę kara.